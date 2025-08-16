Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục Cảnh sát giao thông phát thông báo liên quan GPLX, người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

16-08-2025 - 09:45 AM

Chỉ cần sát hạch đỗ và thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe.

Qua quá trình theo dõi thông tin phản ánh từ số điện thoại “đường dây nóng” và trang Fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã nắm bắt những thắc mắc, khó khăn và bức xúc của người dân liên quan đến việc sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Hiện nay, do giấy phép lái xe bản vật lý đang trong quá trình thực hiện thủ tục mua sắm theo quy định, nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu đi lại, Cục Cảnh sát giao thông thông tin và hướng dẫn như sau:

Trường hợp đã thi sát hạch đạt yêu cầu (đỗ) thì người được cấp phép đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trường hợp đã hoàn tất thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống cũng được phép điều khiển phương tiện hợp pháp trên đường.

Trong quá trình kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tra cứu giấy phép lái xe trên môi trường điện tử và không yêu cầu người dân phải xuất trình bản vật lý. 

Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có), hoặc số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do Cảnh sát giao thông cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp).

Cục Cảnh sát giao thông phát thông báo liên quan GPLX, người dân cần biết để tránh mất quyền lợi- Ảnh 1.

Chỉ cần sát hạch đỗ và thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Trường hợp lực lượng chức năng từ chối kiểm tra giấy phép lái xe điện tử hoặc yêu cầu bắt buộc xuất trình bản vật lý, người dân chủ động phản ánh qua các kênh tiếp nhận sau: số điện thoại của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông 0789.388.539, Fanpage Cục Cảnh sát giao thông hoặc số trực ban 0931.118.080 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, đối với người dân đã tham gia học tại các trung tâm đào tạo lái xe, cần kiểm tra xem trung tâm đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch tại cơ quan Cảnh sát giao thông hay chưa. Nếu hồ sơ đã được nộp nhưng thời gian chờ đợi sát hạch kéo dài bất thường, người dân cũng có thể thông tin tới các kênh trên để được hỗ trợ.

Bích Hường

Đời sống pháp luật

