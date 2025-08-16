Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP Hồ Chí Minh công bố loạt dự án giao thông chào mừng Quốc khánh 2/9

16-08-2025 - 08:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là những công trình có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ảnh: Văn Nhật

Ảnh: Văn Nhật

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) vừa thông tin về kế hoạch khởi công và khánh thành hàng loạt dự án hạ tầng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, ngày 19/8/2025, Ban Giao thông sẽ đồng loạt triển khai ba hoạt động lớn. Đầu tiên là khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài với gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đây là bước đi quan trọng để hình thành tuyến cao tốc dài hơn 50 km, kết nối TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh, giúp giảm tải áp lực cho Quốc lộ 22 và thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng ngày, thành phố sẽ khởi công Dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình, điểm giao giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá, với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, bao gồm cầu vượt bê tông cốt thép dài hơn 430 m, hệ thống đường gom, chiếu sáng, thoát nước và cây xanh.

Cũng sáng 19/8 cũng sẽ diễn ra lễ thông xe giai đoạn 1 nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kết nối với cầu Nhơn Trạch (thuộc gói thầu XL1, Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh), phối hợp cùng lễ thông xe cầu Nhơn Trạch do Bộ Xây dựng chủ trì.

Trong tháng 9 và 10/2025, Thành phố dự kiến tiếp tục khởi công nhiều dự án giao thông lớn khác như mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, xây dựng các đoạn 1 và 2 của Vành đai 2 cùng nhiều dự án hạ tầng then chốt khác. Đáng chú ý, dự án chỉnh trang đường Thùy Vân tại Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), dài 3,2 km với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, cũng sẽ được khánh thành trong đợt này, mang lại diện mạo mới cho tuyến đường ven biển, tạo thuận lợi cho giao thông và thúc đẩy du lịch.

Theo Thu Trang

VTV

