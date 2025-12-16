Người dân Hưng Yên đón tin vui: Sắp có 4 cụm công nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Cụm công nghiệp Minh Hải 2 được thành lập với quy mô gần 65 ha, nằm trên địa bàn xã Lạc Đạo. Khu vực này có lợi thế về kết nối khi phía Đông giáp sông Từ A và trục đường kinh tế Bắc – Nam, phía Tây tiếp giáp Cụm công nghiệp Minh Hải 1.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 850 tỷ đồng; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kim Long. Cụm công nghiệp Minh Hải 2 định hướng thu hút các ngành gia dụng, cơ khí chế tạo, lắp ráp, điện tử và điện lạnh.

Tiếp đến, Cụm công nghiệp Văn Nhuệ có diện tích khoảng 52 ha, thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, phía Tây Bắc giáp khu dân cư mới, đất canh tác và tuyến đường Tân Phúc – Võng Phan; phía Tây Nam giáp đường tỉnh ĐT.386.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 480 tỷ đồng. Chủ đầu tư hạ tầng là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng công nghiệp Văn Nhuệ. Cụm công nghiệp này ưu tiên thu hút các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, năng lượng, gia công và xử lý kim loại, cơ khí chính xác, sản xuất – chế tạo máy, cùng các ngành sản xuất, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh.

Hưng Yên sắp có thêm 4 cụm công nghiệp quy mô 266 ha với tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đông. (Ảnh minh họa)

Đối với Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 và Bắc Sơn 2, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định, chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp ECOBA Hưng Yên làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hai cụm công nghiệp này cùng nằm trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, mỗi cụm có diện tích 75 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng gần 1.900 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 có phía Đông Bắc giáp đường tỉnh ĐT.387, phía Đông Nam giáp khu quy hoạch Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, phía Tây Bắc giáp đê sông Bắc Hưng Hải và khu dân cư hiện hữu. Trong khi đó, Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 có phía Đông Bắc giáp đường tỉnh ĐT.387 và khu dân cư hiện hữu, phía Tây Bắc giáp khu quy hoạch Cụm công nghiệp Bắc Sơn 1.

Hai cụm công nghiệp Bắc Sơn được định hướng thu hút các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp công nghệ cao, bao gồm chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, nội thất, sản xuất linh kiện điện tử, dược phẩm, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm; chế biến nông – lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ uống; công nghiệp sinh học; cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ ô tô; công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa; sản xuất thiết bị điện, bao bì và các sản phẩm từ nhựa nguyên sinh, không tái chế.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng nội dung quy định, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định có liên quan.



