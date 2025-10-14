Sun World Vũng Tàu và 8 công viên làm nên “đặc quyền sống chất” của cư dân Blanca City

Thảm xanh bên đại dương lam ngọc

Không chỉ là một đô thị nghỉ dưỡng ven biển theo mô hình "all in one" thời thượng, Blanca City gây chú ý bởi hệ thống 9 công viên rộng lớn. Từ Sun World Vũng Tàu tới 8 công viên cảnh quan được lấy cảm hứng thiết kế từ truyền thuyết cá Ông, mỗi công viên là một lát cắt cảm xúc, một chương riêng trong hành trình khám phá thiên nhiên.

Coastal Park là nơi mở đầu cho hành trình ấy – công viên ven biển được quy hoạch trải dài dọc bờ cát, liền kề trung tâm thương mại mặt biển, đón gió đại dương suốt bốn mùa. Từ đây, cư dân có thể thong dong dạo bước ngắm bình minh hay tận hưởng các buổi biểu diễn đường phố bên bờ sóng, để thấy biển không chỉ là phong cảnh, mà là một phần đời sống hàng ngày.

Đi sâu vào nội khu, Central Park hiện lên như trái tim của Blanca City – nơi quảng trường, hồ cảnh quan, sân khấu ngoài trời và những trục đường lễ hội giao hòa trong không gian mở. Những buổi hòa nhạc, lễ hội văn hóa hay sự kiện cộng đồng diễn ra quanh năm, mang đến nhịp sống tươi mới giữa lòng phố thị.

Sân chơi thể thao, khoảng xanh và không gian nghỉ ngơi đan xen đáp ứng sở thích mọi lứa tuổi

Trong khi đó, Sea Soul Park lại là mảnh ghép của tĩnh tại. Vườn thiền, lối dạo lát gỗ, mê cung rong biển, sân chơi sứa biển và những chòi nghỉ phủ bóng cây xanh… khiến không gian như khu vườn nhiệt đới thu nhỏ – nơi con người tìm lại nhịp thở chậm, yên bình.

Khác biệt với sự an nhiên của Sea Soul Park, Whale Park mang tinh thần phóng khoáng và trẻ trung hơn. Đường thể thao, khu vui chơi nước, sân cỏ rộng, đài phun nước biểu tượng và khu lounge ngoài trời… tạo thành điểm hẹn lý tưởng cho những buổi dã ngoại gia đình hay hoạt động cộng đồng.

Với những ai yêu vận động, Sport Park là thiên đường rèn luyện thể chất: sân tennis, bóng rổ, bóng đá, pickleball, khu vườn rau hữu cơ và food court ngoài trời. Nơi đây, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng một đường chạy bộ quanh hành lang xanh, kết thúc bằng bữa tối cùng bạn bè trong không gian ẩm thực ngoài trời đầy sức sống.

"Đặc quyền" mở cửa đón gió biển và hòa mình vào thế giới giải trí sôi động

Green Park 1,2,3 nội khu lại mang đến sắc xanh lan tỏa khắp các dãy nhà, vừa là điểm nhấn cảnh quan, vừa là khoảng thở yên bình giữa lòng phố. Mỗi công viên nhỏ là một không gian giao hòa: trẻ em vui chơi, người lớn trò chuyện, và thiên nhiên len lỏi trong từng nhịp sống.

Sun World nâng tầm trải nghiệm sống, hút khách lưu trú

Nếu những tòa tháp Blanca vươn cao như cánh buồm hay các dãy phố Casa với kiến trúc đậm chất nghệ thuật được xem là biểu tượng phồn hoa, thì hệ thống công viên, cảnh quan cây xanh, mặt nước và ánh sáng là linh hồn của Blanca City. Trong đó, tổ hợp giải trí nước Sun World là "ngôi sao" sáng nhất với sắc thái khác biệt: sôi động, trẻ trung, đầy năng lượng.

Với khả năng vận hành quanh năm, có thể hoạt động đến tối, 20 trò chơi chủ đề độc đáo và chuỗi dịch vụ F&B từ các thương hiệu hàng đầu, công viên này được xem là điểm hẹn giải trí mới của miền biển Nam Bộ. Cư dân Blanca City chỉ cần vài phút tản bộ là đã có thể tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội quanh năm – một lợi thế hiếm có mà ít đô thị biển nào sở hữu.

Sun World Vũng Tàu 15ha nằm giữa Blanca City, dự kiến đi vào vận hành đầu năm 2026

Sun World Vũng Tàu được Sun Group kiến tạo như một thế giới giải trí riêng, tái hiện sinh động nét đặc trưng sông nước phương Nam qua 4 phân khu chủ đề độc đáo.

Tại đây, du khách và cư dân có thể hòa mình vào đường trượt đua nước 10 làn tiên phong trên thế giới, thử thách bản thân ở dòng sông mạo hiểm Action River lần đầu có mặt tại Việt Nam, hay tận hưởng bể tạo sóng đôi khổng lồ gần 6.000m² – nơi niềm vui của mọi thế hệ giao hòa trong làn nước xanh. Trẻ nhỏ cũng có không gian riêng với tàu lượn nước mini và bể tạo sóng dành cho trẻ em, giúp cả gia đình cùng trải nghiệm trọn vẹn những ngày nghỉ rộn ràng bên biển.

20 trò chơi nước và tổ hợp dịch vụ giải trí ẩm thực đặc sắc sẽ xuất hiện tại Sun World Vũng Tàu

Khi mặt trời khuất sau đường chân trời, Sun World Vũng Tàu lại thay áo mới, trở thành tổ hợp giải trí đêm sôi động với chuỗi nhà hàng, café đa phong cách, các buổi trình diễn ánh sáng và âm nhạc mang tinh thần lễ hội miền nhiệt đới. Không khí rộn ràng, lung linh ánh đèn khiến nơi đây trở thành "trái tim giải trí" của Blanca City, điểm hẹn của cư dân và du khách mỗi khi đêm về

Ngay kế cận công viên nước là trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam – mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái tiêu dùng và giải trí của Blanca City. Dự kiến nơi đây sẽ kết nối liền mạch với Sun World, chuỗi khách sạn quốc tế, kiến tạo nên vòng quay thương mại – du lịch hoạt động suốt ngày đêm, nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân biển TP.HCM.

Khách sạn quốc tế, trung tâm thương mại mặt biển,… nâng tầm trải nghiệm của cư dân và du khách Blanca City

Với những ưu thế vượt trội, Blanca City được giới đầu tư và khách hàng đánh giá không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một đô thị sinh thái – văn hóa – nghỉ dưỡng đúng nghĩa, nơi con người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Với trẻ nhỏ, đó là một "trường học mở" giữa thiên nhiên, nơi các em được tự do khám phá, vận động, phát triển toàn diện thể chất và cảm xúc. Với người lớn tuổi, đó là nơi an dưỡng lý tưởng – bình yên nhưng không tĩnh lặng, an toàn mà vẫn tràn đầy sinh khí. Còn với giới trẻ năng động, Blanca City là không gian sống thời thượng, kết hợp trọn vẹn công việc – giải trí – thư giãn trong cùng một khuôn viên.

Blanca City không chỉ mang đến những căn hộ, townhouse hay villa sang trọng, mà còn mang đến "chuẩn sống" mới – chuẩn sống được đo bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và con người, bằng niềm hạnh phúc giản dị trong từng phút giây tận hưởng.