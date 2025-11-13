Khu Đông Hà Nội thành cực tăng trưởng mới, Sunshine Legend City hé lộ dòng sản phẩm thấp tầng hiếm có

Giữa làn sóng chuyển dịch ấy, Sunshine Legend City của Sunshine Group đang thu hút sự chú ý đặc biệt với thông tin sắp ra mắt dòng sản phẩm thấp tầng phiên bản giới hạn - một động thái được đánh giá có thể tạo nên cú hích mới cho phân khúc bất động sản hạng sang tại khu Đông trong giai đoạn cuối 2025 và 2026.

Sau khi "gây sốt" với dòng cao tầng, Sunshine Legend City tiếp tục hé lộ siêu phẩm thấp tầng phiên bản giới hạn

Hạ tầng khu Đông dồn dập đón sóng đầu tư

Chỉ trong vài năm gần đây, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, và sắp tới là siêu cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, vành đai 4, vành đai 3.5 đã định hình rõ vị thế của khu Đông Hà Nội trong bản đồ phát triển liên vùng. Với thời gian di chuyển chỉ 15–20 phút đến Hồ Hoàn Kiếm, khu vực này đang trở thành "cực tăng trưởng mới" của Thủ đô về phía Đông, vừa đủ đầy tiện ích đồng bộ, vừa giữ trọn nhịp sống sinh thái, riêng tư tuyệt đối.

Cùng với hạ tầng, Hưng Yên - "trái tim" của khu Đông, đang được đánh thức bởi dòng vốn đầu tư quy mô lớn. Tuyến đường kết nối di sản dọc sông Hồng với chiều dài hơn 55km tổng vốn gần 10.000 tỷ khởi công tháng 8 vừa qua không chỉ mở ra hành lang thương mại mới mà còn kích hoạt chuỗi phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch ven sông. Những dự án quy mô như Đại học Bách Khoa Hà Nội phân hiệu Hưng Yên, sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi lớn nhất Việt Nam hay các tổ hợp thương mại, giáo dục, y tế cao cấp đang góp phần tạo dựng hệ sinh thái dân cư tri thức và kinh tế dịch vụ bền vững, thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực tăng nhanh.

Đại học Bách Khoa Hà Nội phân hiệu Hưng Yên là một trong những "cú hích" mạnh mẽ cho bất động sản khu vực (Nguồn ảnh: Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Tâm điểm khu Đông: Hệ sinh thái mặt nước 31.000m² và bộ sưu tập sản phẩm thấp tầng phiên bản giới hạn tại Sunshine Legend City

Giữa bức tranh sôi động đó, Sunshine Legend City – đại đô thị sinh thái quy mô lớn của Sunshine Group – đang trở thành tâm điểm chú ý khi hé lộ dòng sản phẩm thấp tầng phiên bản giới hạn chuẩn bị ra mắt.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, ngay mặt tiền cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi qua vành đai 3.5, Sunshine Legend City sở hữu vị trí "kim cương" cách Hoàn Kiếm chưa đến 20 phút và là tâm điểm hội tụ giữa trung tâm Thủ đô và hành lang phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch vùng Đông Bắc Bộ.

Khác với các khu đô thị thông thường, dự án được quy hoạch theo mô hình đại đô thị sinh thái ven sông, lấy mặt nước cảnh quan rộng hơn 31.000 m² làm trục trung tâm. Hệ thống hồ, sông nhân tạo và kênh điều hòa uốn lượn giữa các phân khu không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ, góp phần điều tiết vi khí hậu, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về phong thủy "tụ khí, sinh tài" trong quan niệm truyền thống Á Đông.

Sunshine Group nghiên cứu kỹ lưỡng việc quy hoạch cảnh qua, tạo giá trị phong thủy vượng khí cho từng dinh thự

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu sắp ra mắt của Sunshine Legend City sẽ giới thiệu gần 200 dinh thự đảo và dinh thự ven hồ, lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu cổ điển kết hợp Indochine tinh tế, với vật liệu cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi dinh thự đều được bao quanh bởi cây xanh và mặt nước, tích hợp sân vườn riêng, bể bơi tại gia và không gian mở kết nối thiên nhiên. Đây là mô hình "nghỉ dưỡng tại gia cao cấp" đang được tầng lớp tinh hoa tìm kiếm, đặc biệt sau giai đoạn đại dịch khi nhu cầu về không gian sống xanh, riêng tư và đẳng cấp tăng cao.

Đáng chú ý, quy hoạch cảnh quan cũng được đầu tư công phu theo triết lý phong thủy Á Đông, kết hợp hài hòa yếu tố "thủy – mộc – thổ" với bố cục "trước cau sau mít", giúp cân bằng năng lượng và mang đến sự thịnh vượng bền lâu.

Các dinh thự đảo, dinh thự ven hồ tại Sunshine Legend City đáp ứng xu hướng sống "nghỉ dưỡng tại gia" hiện nay

Đồng thời, tuyến boutique shop ven sông với gần 500 căn dọc đại lộ cũng được xem là điểm nhấn thương mại của dự án, hứa hẹn trở thành trục phố mua sắm, ẩm thực ven sông sôi động bậc nhất khu Đông trong thời gian tới.

Các dãy boutique shop sẽ đáp ứng nhu cầu "hai trong một" vừa kinh doanh, vừa nghỉ dưỡng

Không dừng lại ở không gian sống, dự án còn phát triển hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao được thiết kế đa tầng, từ tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar….) mang lại trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng, giải trí trọn vẹn trong cùng một điểm đến.

Với quy hoạch mặt nước quy mô lớn, mật độ xây dựng thấp và hệ tiện ích toàn diện, Sunshine Legend City được xem là dự án hiện thực hóa triết lý "giá trị thực" của Sunshine Group tại khu Đông Hà Nội. Mỗi sản phẩm thấp tầng không chỉ được đầu tư chuẩn mực về thiết kế và vật liệu, mà còn là lời cam kết về một không gian sống bền vững, nơi giá trị an cư và giá trị tích sản cùng phát triển song hành theo thời gian.



