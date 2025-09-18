Nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa bước vào cuộc đua đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm, cạnh tranh trực tiếp Sơn Kim Land, Sunshine Group

Theo thông tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) đã có văn bản về việc quan tâm kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ chung cư các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Khánh.

Tương tự, mới đây Sunshine Group và CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) cũng có văn bản gửi UBND TP HCM về tham gia đấu giá và đề xuất phương án khai thác các căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm.

Được biết, cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua. Hiện nhiều hạng mục tại dự án bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Dù không có người ở, mỗi năm TP HCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để trả phí bảo trì, quản lý.

Trước đó, TP HCM từng 4 lần đưa các căn hộ tái định cư này ra đấu giá cùng lúc, nhưng quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia, dẫn đến cạnh tranh thấp, phiên đấu kéo dài hoặc không thành công.

Giá khởi điểm quá cao (lần đầu 8.800 tỷ đồng, lần 2 là 9.100 tỷ, các lần 3 và 4 khoảng 9.900 tỷ đồng), trong khi chất lượng dự án xuống cấp, không tương xứng cũng là yếu tố khiến các căn hộ ít được quan tâm. Hồi tháng 3, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua.

Cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua (Ảnh Thế Anh - Báo Nhân Dân).

Trong bản đồ các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam, cái tên Bcons Land những năm gần đây nổi lên khá nhanh, đặc biệt ở khu vực giáp ranh TP.HCM. Với chiến lược tập trung vào phân khúc căn hộ vừa túi tiền và mô hình phát triển tích hợp từ thiết kế đến thi công.

Đứng sau Bcons Land là ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, một gương mặt có xuất phát điểm khác biệt so với nhiều "đại gia" bất động sản khác. Ông Thạc xuất thân từ giảng đường Đại học Bách khoa TP.HCM, sau đó giảng dạy tại chính ngôi trường này trước khi bước vào thương trường.

Khởi đầu với công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông Thạch từng bước gây dựng hệ thống doanh nghiệp Bcons, phát triển sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản là mảng chủ lực.

Trong bối cảnh nhiều chủ đầu tư đổ xô làm dự án cao cấp, Bcons Land lại chọn hướng đi ngược dòng: tập trung phát triển căn hộ ở phân khúc trung cấp, vừa túi tiền.

Bcons Land chủ yếu phát triển dự án tại Dĩ An, Bình Dương với chiến lược tập trung vào phân khúc căn hộ vừa túi tiền.

Về quỹ đất, Bcons Land chủ yếu tập trung phát triển dự án tại Dĩ An, Bình Dương – nơi được coi là "cứ điểm" mở rộng. Khu vực này chỉ cách TP.HCM vài km, kết nối thuận lợi qua các tuyến quốc lộ, đường vành đai và sắp tới là metro.

Một loạt dự án của Bcons Land đã và đang triển khai tại đây như Bcons Suối Tiên (653 căn), Bcons Miền Đông (768 căn), Bcons Garden (1.815 căn), Bcons Green View (Tân Hòa với 916 căn), Bcons Bee (Nội Hóa 289 căn hộ), dự án Bcons Plaza (Quang Phúc với 1.285 căn hộ), Bcons Sala (524 căn hộ), dự án Bcons Polygon (783 căn hộ), dự án Bcons Green Topaz (1.002 căn hộ) và dự án Bcons Polaris (522 căn hộ).

Gần nhất vào cuối tháng 3 năm nay, Bcons bắt tay đối tác Nhật Bản phát triển dự án khu căn hộ Bcons Asahi (Green land Bình An) có quy mô xây dựng 1 block, gồm 496 căn hộ ở ra thị trường. Dự án Bcons Asahi có giá dưới 2 tỷ đồng/căn, nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1K tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM.