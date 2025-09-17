Tập đoàn T&T của Bầu Hiển muốn làm khu đô thị 1,2 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2. Địa phương vừa gửi hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định.

Dự án được thực hiện tại xã Chi Lăng và xã Tân Chi, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD) và tổng diện tích sử dụng đất khoảng 712 ha.

Mục tiêu là hình thành khu đô thị mới với đa dạng sản phẩm nhà ở, lưu trú, thương mại – dịch vụ, y tế, thể thao, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm.

Các hạng mục dự kiến xây dựng gồm: sân vận động trung tâm 40.000 chỗ ngồi, khu nhà ở cao tầng và thấp tầng, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại – dịch vụ, bãi đỗ xe, cùng hạ tầng phục vụ du lịch. Các sản phẩm bất động sản sẽ được bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Dự án có tiến độ thực hiện 10 năm, chia làm 2 giai đoạn. CTCP Tập đoàn T&T của Bầu Hiển là đơn vị lập đề xuất đầu tư.

Tập đoàn T&T đề xuất triển khai loạt dự án tại Hà Nội, Cà Mau.

Bên cạnh đề xuất làm khu độ thị tại Bắc Ninh, vào đầu tháng 9, Tập đoàn T&T cũng đề xuất triển khai hai dự án Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và dự án Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa tại xã Phúc Thọ (Hà Nội).

Tại Cà Mau, T&T cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư vào khu vực cụm đảo Hòn Khoai với ý tưởng phát triển mô hình đô thị cảng (City Port). Về cấu trúc, City Port sẽ bao gồm các vùng cảng – công nghiệp – logistics; vùng chuyển tiếp; khu vực phát triển đô thị và vùng hậu phương. Đây không chỉ đơn thuần là một thành phố có cảng, mà cảng biển đóng vai trò động lực chính thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

Tại khu vực sân bay Cà Mau, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị sân bay theo mô hình tại Changi (Singapore). Ngoài ra, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư khu vực công nghiệp, logistics tại Khu kinh tế Năm Căn.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án tập trung ở phường Từ Sơn với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhà đầu tư thực hiện ba dự án với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích gần 54 ha, quy mô dân số hơn 13.700 người. Tiến độ triển khai dự án trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Đông Ngàn. Doanh nghiệp mới thành lập tháng 3 năm nay, có trụ sở tại phường Từ Sơn với ngành nghề chính là xây dựng nhà ở.

Thứ hai là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) có diện tích gần 53 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số hơn 5.400 người, tiến độ triển khai trong 6,5 năm. Nhà đầu tư trúng thầu là CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Phú Điền.

Thứ ba là Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường) do CTCP Vĩnh Tuy đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 143 ha, quy mô vốn gần 13.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.440 người. Dự án sẽ phát triển nhà ở thấp tầng, chung cư nhà xã hội, khách sạn, khu thương mại dịch vụ...

Vào cuối tháng 8, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án khác là Khu đô thị mới phường Phố Mới và phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ (nay là phường Quế Võ).

Công trình có quy mô sử dụng đất hơn 35 ha, quy mô dân số khoảng 4.720 người. Dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 2.447 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 - III/2031. Đơn vị lập đề xuất dự án đầu tư là CTCP Thái Sơn Bắc Hà.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ vào ngày 12/9 vừa qua, ôngVương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh đã định vị 11 nội hàm để phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo sự đột phát về không gian phát triển. Trong đó, trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào thi đua cố gắng trong 60 - 80 ngày đêm tập trung cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; tiến hành song song công tác tái định cư với trên 82.000 hộ dân, phấn đấu chậm nhất sau 5 - 6 tháng, người dân nhận được mặt bằng để ổn định nhà ở; chậm nhất trong vòng 6 tháng từ khi có mặt bằng, hệ thống hạ tầng xã hội sẽ hoàn thành; cao điểm trong 1,5 tháng tới sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân. Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Tú An