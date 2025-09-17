"Đại gia phố núi" ôm lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ nhưng vẫn rót hơn 430 tỷ đồng thành lập loạt công ty điện gió, điện mặt trời

HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vừa thông qua nghị quyết về việc góp vốn thành lập 4 công ty liên kết.

Cụ thể, Đức Long Gia Lai dự kiến góp vốn thành lập 2 công ty điện gió, lần lượt là CTCP Năng lượng Điện gió CP1 Wind và CTCP Năng lượng Điện gió CP2 Wind với cùng vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp sẽ góp 117,5 tỷ đồng vào CP1 Wind, tương đương tỷ lệ sở hữu 47% vốn điều lệ; còn CP2 Wind sẽ góp 115 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 46%.

Tương tự, Đức Long Gia Lai cũng sẽ góp vốn thành lập 2 công ty điện mặt trời với cùng vốn điều lệ 225 tỷ đồng là CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP3 Solar và CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP4 Solar. Tại mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ góp vốn 99 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 44% vốn.

Như vậy, tổng số tiền Đức Long Gia Lai sẽ tham gia góp vốn là 430,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2025. Sau khi hoàn tất việc góp vốn thành lập, cả 4 doanh nghiệp nêu trên sẽ trở thành công ty liên kết của Đức Long Gia Lai.

Đức Long Gia Lai chi hàng trăm tỷ góp vốn thành lập 4 công ty liên kết diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.411 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đức Long Gia Lai ở thời điểm cuối quý II/2025 ở mức hơn 3.747 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn lên tới 529 tỷ đồng.

Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang triển khai loạt giải pháp như: Tái cấu trúc doanh nghiệp, đàm phán giãn nợ và trả nợ với ngân hàng cùng các chủ nợ, đồng thời mở rộng đầu tư, tìm kiếm đối tác để cải thiện tình hình tài chính trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đức Long Gia Lai còn đối mặt rủi ro lớn từ hoạt động cho vay tài chính. Doanh nghiệp đã đem hơn 2.000 tỷ đồng cho vay, nhưng phải trích lập dự phòng tới 929 tỷ đồng. Khoản cho vay lớn nhất là gần 800 tỷ đồng dành cho CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp ĐLGL, trong đó riêng dự phòng đã chiếm tới 711 tỷ đồng.