PVcomBank chật vật với "đất vàng" kem Tràng Tiền

Kem Tràng Tiền từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Ra đời từ năm 1958, thương hiệu này gắn liền với hình ảnh những que kem mát lạnh, hương vị giản dị nhưng khó quên, được bán ngay tại số 35 phố Tràng Tiền – vị trí được coi là đắc địa bậc nhất thủ đô, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài bước chân.

Khu đất 35 Tràng Tiền cũng chính là tài sản bảo đảm cho một khoản vay lớn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank). Từ năm 2021, PVcombank đã thực hiện các thủ tục để bán đấu giá tài sản liên quan đến khu đất 35 Tràng Tiền, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra được chủ nhân mới.

Theo thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá được ngân hàng công bố tháng 5/2021, tài sản đấu giá là 5,99 triệu cổ phần của CTCP Tràng Tiền kèm các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty này đã được bàn giao cho PVcomBank.

Một số quyền và lợi ích cụ thể như: Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng tại 35 Tràng Tiền; toàn bộ nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với khu đất, hoặc liên quan đến dự án dù các tài sản này đã hình thành hoặc đang hình thành trong tương lai.

Các quyền tài sản phát sinh hoặc liên quan đến các tài sản nói trên bao gồm không giới hạn quyền đòi nợ, quyền được nhận tiền bảo hiểm, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng và các quyền tài sản khác. Tuy nhiên không bao gồm quyền được thu các khoản đối tác nợ CTCP Tràng Tiền đến ngày 15/5/2019 với tổng giá trị là 598,1 tỷ đồng.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Công Minh. Người có tài sản là Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Giá khởi điểm của khối tài sản nói trên được PVcombank dự kiến là khoảng 792,54 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Công Minh đã thông báo đấu giá đối với số tài sản này với giá khởi điểm thấp hơn ở mức 764,805 tỷ đồng. Tháng 12/2021, tài sản này được thông báo bán đấu giá với giá khởi điểm 760 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2023, cuộc đấu giá thứ 4 đã được tổ chức, giá khởi điểm lúc này chỉ còn 747 tỷ đồng.

Năm 2023, PVcombank đã hạch toán việc chuyển nhượng CTCP Tràng Tiền vào khoản phải thu trị giá 497,2 tỷ đồng. Khoản phải thu này vẫn tồn tại trên báo cáo tài chính quý II/2025 của ngân hàng này.

Như vậy, PVcombank vẫn chưa hoàn tất việc thanh lý dự án số 35 Tràng Tiền sau 5 năm rao bán.