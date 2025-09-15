Cổ phiếu họ Vingroup trở lại thời kỳ thăng hoa: VIC và VHM lọt top 3 vốn hóa, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" gần 250.000 tỷ đồng

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" đã ghi nhận đà tăng phi mã, với mức tăng tính bằng lần. Đáng chú ý, sự bứt phá này đã đưa VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) đồng loạt góp mặt trong Top 3 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ xếp sau "ông lớn" Vietcombank (VCB).

Cụ thể, kết phiên giao dịch 15/9, thị giá VIC đã tăng gấp 3,4 lần, từ vùng 40.500 đồng/cổ phiếu lên 137.800 đồng/cổ phiếu. Nhờ đó, vốn hóa Tập đoàn Vingroup vọt lên 534.700 tỷ đồng (tương đương hơn 20 tỷ USD), hiện đứng thứ 2 toàn thị trường, chỉ còn cách khoảng 15.000 tỷ đồng so với Vietcombank.

Trước đây, trong giai đoạn 2018 – 2020, VIC từng là doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất thị trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, Vietcombank đã vượt lên và duy trì vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Trong khi đó, thị giá VHM cũng tăng 2,6 lần trong 9 tháng, từ 40.000 đồng/cổ phiếu lên 104.500 đồng/cổ phiếu. Nhờ đó, vốn hóa của Vinhomes đạt 429.200 tỷ đồng (tương đương khoảng 16 tỷ USD), vươn lên vị trí thứ 3 toàn thị trường.

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup vọt lên 534.700 tỷ đồng (tương đương hơn 20 tỷ USD), hiện đứng thứ 2 toàn thị trường, chỉ còn cách khoảng 15.000 tỷ đồng so với Vietcombank.

Không chỉ VIC và VHM, cổ phiếu VRE của Vincom Retail cũng tăng gấp đôi từ đầu năm lên mức 30.750 đồng/cổ phiếu.

Sự thăng hoa của cổ phiếu họ Vingroup đồng thời kéo theo giá trị tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup gia tăng đáng kể.

Theo dữ liệu từ Forbes, tính đến ngày 15/9/2025, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 13,8 tỷ USD. So với con số 4,4 tỷ USD vào cuối năm 2024, từ đầu năm đến nay tài sản của ông tăng thêm 9,4 tỷ USD (tương đương 247.000 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 196 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Thậm chí khối tài sản trên còn lớn hơn tổng tài sản của 4 vị tỷ phú Việt khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.



