Bắc Ninh chuẩn bị giao đất cho công ty con của Vinhomes làm dự án Khu đô thị sân golf 6.600 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới sân Golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang và xã Tiền phong, huyện Yên Dũng (nay là phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi nghe các vướng mắc về dự án, kết luận buổi làm việc, tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu số 7, đô thị Bắc Giang trước ngày 15/9.

Cùng với đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với UBND phường Tiền Phong, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh giao đất đợt 1 trước ngày 25/10 đối với phần diện tích 33,2 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng thời, xây dựng phương án giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại trước 30/10; có dự thảo phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 5/11 để niêm yết công khai phương án, chi trả xong tiền giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2025.

Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền có tổng mức đầu tư 6.602 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) đã phê duyệt nhà đầu tư Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con do Vinhomes sở hữu 66,24% vốn, tính đến 30/6/2025). Tổng mức đầu tư cho dự án này là 6.602 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích hơn 134 ha, tiếp giáp quốc lộ 17 và núi Nham Biền, định hướng là khu đô thị kết hợp sân golf với quy mô dân số 5.800 người.

Toàn dự án sẽ xây thô, hoàn thiện mặt tiền 979 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng; bố trí 2 lô đất nhà ở xã hội cao 6 tầng; các công trình thương mại dịch vụ và sân golf 88 ha...

Theo kế hoạch, dự án dự kiến tổ chức giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư đến tháng 8/2025; đến tháng 8/2027 đầu tư xây dựng, nghiệm thu công trình hạ tầng, giao thông, cấp phép xây dựng các hạng mục công trình.

Giai đoạn 2027 - 2029 đầu tư xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình nhà ở, công cộng, sân golf...