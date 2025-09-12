Tin vui cho Vingroup sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1 tỷ USD chỉ trong 4 ngày

Theo dữ liệu từ Forbes, trong ngày 12/9/2025, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup hiện đã tăng tới 519 triệu USD lên 13,7 tỷ USD. Đáng chú ý, khối tài sản này đã tăng tới 1 tỷ USD kể từ khi Vingroup công bố tiến hành khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet vào ngày 9/9 vừa qua.

Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 199 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Thậm chí khối tài sản trên còn lớn hơn tổng tài sản của 4 vị tỷ phú Việt khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Từ đầu năm đến nay, tài sản của ông tăng gấp nhiều lần. Đầu tháng 3/2025, ông đã quay lại top 500 người giàu nhất thế giới với 6,7 tỷ USD. Tháng 4, con số này đã tăng vọt lên 8,1 tỷ USD, đưa ông vào top 400 toàn cầu.

Đến tháng 5/2025, lần đầu tiên tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm 10,7 tỷ USD vào cuối tháng. Bước sang tháng 6, khối lượng tài sản duy trì ổn định quanh 10,5 tỷ USD, trước khi tạo nên kỳ tích vào tháng 8/2025 khi tài sản lần đầu tiên vượt 13,6 tỷ USD, đưa ông vào top 200 người giàu nhất hành tinh.

Sự bứt phá ngoạn mục trong năm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, nổi bật là Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trong mảng bất động sản với loạt dự án đại đô thị quy mô tỷ USD, bất chấp thị trường còn khó khăn.

Sự hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 cũng đóng vai trò quan trọng, khi cổ phiếu VIC và các công ty con tăng mạnh, trực tiếp kéo khối tài sản của ông Vượng đi lên.

Chỉ trong 4 ngày sau thông báo khởi kiện, cổ phiếu VIC đã tăng 9% lên vùng đỉnh lịch sử 136.200 đồng/cổ phiếu; VHM tăng gần 5% lên quanh vùng đỉnh 104.800 đồng. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 3,4 lần và VHM tăng gấp 2,5 lần.

Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và gửi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, mong muốn được làm chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 61,35 tỷ USD. Doanh nghiệp cam kết thu xếp 20% vốn tự có và đề xuất vay 80% còn lại từ nguồn vốn nhà nước không lãi suất, thời hạn 35 năm.

Hồi cuối tháng 8, đại diện VinSpeed cũng cho biết đơn vị đã đề xuất làm tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ (trước đây) với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 76.120 tỷ đồng.



