Sau thập kỷ "say" nông nghiệp, Bầu Đức thừa nhận từ bỏ bất động sản là quyết định sai lầm và màn tái xuất bất ngờ

Từng tuyên bố "không bao giờ làm bất động sản, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng", ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mới đây bất ngờ tái xuất lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của Hoàng Anh Gia Lai. Đằng sau cú "quay xe" này là cả một thập kỷ dồn tâm huyết vào nông nghiệp, đi qua những sai lầm chiến lược và cả sự thay đổi lớn để vực dậy lại doanh nghiệp.

Đầu những năm 2000, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dưới sự dẫn dắt của Bầu Đức từng nổi danh là "ông lớn" địa ốc với hàng loạt dự án từ chung cư, khách sạn đến khu phức hợp quy mô. Thời điểm ấy, sự thăng tiến nhanh chóng đưa ông Đức trở thành một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Từ năm 2006 - 2011, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Năm 2009, với 4 dự án lớn tại TP. HCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó). Dấu ấn Hoàng Anh Gia Lai còn trải dài tại Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tuy nhiên, giai đoạn 2011–2012, khi thị trường bất động sản rơi vào chu kỳ khó khăn, Bầu Đức nảy ý định rút lui và dồn toàn bộ nguồn lực sang nông nghiệp. Đến năm 2013, ông bầu phố núi chính thức tuyên bố rút khỏi thị trường bất động sản và bắt đầu hành trình nông nghiệp của mình từ đây.

Sau một thập kỷ tập trung vào nông nghiệp với nhiều thăng trầm, việc tái xuất mảng địa ốc của Bầu Đức diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong quá trình phục hồi.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông lần đầu công khai thừa nhận: "Việc từ bỏ bất động sản để chuyển sang nông nghiệp là một quyết định sai lầm".

Cũng tại đại hội này, ông chia sẻ: "Năm 2008, tôi dám khẳng định Hoàng Anh Gia Lai là công ty bất động sản số một. Nhưng mỗi người mỗi quyết sách, tôi từ bỏ lĩnh vực này năm 2012 để làm nông nghiệp. Đến bây giờ, tôi khẳng định mình đã sai".

Trong suốt một thập kỷ, HAGL đầu tư mạnh vào nông nghiệp, đặc biệt là cao su, cọ dầu, chăn nuôi và cây ăn trái. Có thời điểm, ông Đức đặt nhiều kỳ vọng rằng nông nghiệp sẽ trở thành hướng đi bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Biến động giá cả hàng hóa, áp lực nợ vay đã khiến HAGL rơi vào khủng hoảng, phải liên tục tái cơ cấu và thu hẹp hoạt động. Sau nhiều năm xoay chuyển, chuối, sầu riêng và heo trở thành các mảng được Bầu Đức coi là "xương sống" để vực dậy tập đoàn.

Thông tin Bầu Đức quay trở lại bất động sản vào tháng 9/2025, chỉ ba tháng sau tuyên bố không bao giờ làm, lập tức gây ngạc nhiên lớn cho thị trường. Trước đó, vào ngày 6/6/2025, tại ĐHĐCĐ của HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định: "Từ nay về sau, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ đầu tư ra ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Tôi sẽ không bao giờ làm bất động sản, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng cũng không làm".

Tuy nhiên chỉ 1 quý sau, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức.

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000 m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một vị trí chiến lược tại trung tâm Pleiku.Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng về tài chính và có thể khởi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Song song với dự án Phù Đổng, HAG cũng đang đề xuất triển khai Khu du lịch sinh thái - sân golf Nam Gia Lai. UBND tỉnh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương này, đồng thời cho biết dự án sẽ được xem xét, hướng dẫn lập và đề xuất sau khi Quy hoạch tỉnh điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Với dự án Khu du lịch sinh thái - sân golf Nam Gia Lai, UBND tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nếu phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch tổng thể sau điều chỉnh.



