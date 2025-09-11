Siêu dự án Aqua City vừa “tái sinh” được 3 tháng, chủ đầu tư bất ngờ báo lỗ, nợ phải trả cao gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City quy mô 1.000 ha ở TP Biên Hòa, Đồng Nai (cũ), vừa công bố tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2025.

Sau năm 2024 bất ngờ báo lãi sau thuế 546 tỷ đồng, đến nửa đầu năm 2025, Thành phố Aqua lại quay đầu lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng. Trước đó trong hai năm 2022 và 2023 lần lượt ghi nhận lỗ sau thuế 136 tỷ đồng và 359 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Thành phố Aqua ở mức 11.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng tới 42% lên 1.608 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 9.974 tỷ đồng; giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lại gấp 6,2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, gồm 2.101,9 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu và khoản nợ phải trả khác hơn 7.779 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2025, Thành phố Aqua lại quay đầu lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng/

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Thành phố Aqua đang lưu hành 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.600 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm.

Trong đó lô trái phiếu mã TPACH2125001 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2025. Lô trái phiếu TPACH2124002 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2026.

Còn lô trái phiếu TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng, phát hành ngày 22/6/2020 và đáo hạn vào ngày 22/6/2026.

Trong nửa đầu năm nay, công ty đã thanh toán tổng cộng 77 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô trái phiếu trên.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Thành phố Aqua phát triển, đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì các vấn đề về quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội. Điều này khiến cho hàng trăm biệt thự không thể mở bán dù đã hoàn thiện. Các gói tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cũng bị các ngân hàng đóng băng.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (cũ) đã ký và ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aqua City và Aqua Waterfront City.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng chính thức được phê duyệt cùng ngày.

Với các quyết định được phê duyệt nêu trên, đã giúp dự án Aqua City hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch. Điều này sẽ tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

Đến tháng 8/2025, gần 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, cùng hàng loạt tiện ích đi vào vận hành như trung tâm thể thao, mini mart, trung tâm hội nghị, công viên ven sông…