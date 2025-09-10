Từng “đình đám” với loạt dự án bất động sản, nay doanh nghiệp này chìm trong thua lỗ, cổ phiếu không đủ mua cốc trà đá

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu DRH của CTCP DRH Holdings.

Nguyên nhân giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2025 của doanh nghiệp là số âm, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

Do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng năm 2025 là số âm, cổ phiếu DRH cũng bị giữ nguyên diện kiểm soát.

Đồng thời, cổ phiếu DRH tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2023, 2024).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/9, mã DRH giảm kịch sàn xuống vỏn vẹn 2.960 đồng. Thời hoàng kim trên thị trường chứng khoán của DRH vào đầu năm 2022 khi ghi nhận mức đỉnh lịch sử gần 30.000 đồng/cổ phiếu, song từ cuối năm 2022 đến nay thị giá mã này chỉ loanh quanh mức 3.000 đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 vừa công bố, DRH Holdings ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 90 tỷ đồng). Trước đó trong năm 2024 công ty cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 203 tỷ đồng và trong năm 2023 lỗ gần 104 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của DRH là 2.738 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của DRH trong thời gian tới.

Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cũng chỉ ra nhiều yếu tố lo ngại.

Cụ thể, tại ngày 30/6, DRH có tổng dư nợ trái phiếu khoảng 568 tỷ đồng và chưa có các báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu còn dư nợ. Do đó, đơn vị kiểm toán không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính bán niên của công ty.

Bên cạnh đó, trong số dư phải thu về cho vay ngắn hạn và phải thu khác tại ngày 30/6 của DRH có khoản cho vay, lãi phải thu về cho vay và hợp tác kinh doanh với CTCP Kinh doanh Địa ốc Dland, khoản phải thu về ủy thác đầu tư cho ông Nguyễn Thanh Trí và khoản tạm ứng cho người lao động đã nghỉ việc với số tiền khoảng 49 tỷ đồng.

Tuy nhiên đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp về tính hợp lý của các khoản cho vay, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư nêu trên cũng như không đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản này.

Đồng thời, An Việt cũng không đánh giá được liệu các đối tác về cho vay, ủy thác đầu tư có phải là các bên liên quan của DRH hay không nên không đánh giá được ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Tại ngày 30/6, DRH có khoản nợ gốc, tiền lãi và các khoản lãi chậm thanh toán của trái phiếu đã quá hạn thanh toán với số tiền lần lượt khoảng 568 tỷ đồng và khoảng 195 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm tiếp tục bị lỗ, DRH còn có khoản nợ thuế đã quá hạn nộp Ngân sách Nhà nước.

Với các yếu tố này, An Việt nhấn mạnh các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của DRH trong thời gian tới. Khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào việc tạo ra lợi nhuận và thu được các khoản tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai, sự tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính từ các đối tác cho vay.

Trước các ý kiến của đơn vị kiểm toán, DRH cho biết đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, DRH đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng về khoản cho vay, lãi phải thu về cho vay, hợp tác kinh doanh và khoản phải thu về ủy thác đầu tư, DRH đã có kế hoạch thu hồi trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động, DRH cho biết đang tiếp tục triển khai và xây dựng kế hoạch kinh doanh để đảm bảo dòng tiền thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với trái chủ cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh bất động sản, DRH tiếp tục duy trì hoạt động thi công xây dựng chung cư cao tầng Aurora, đẩy mạnh thi công xây dựng dự án từ tháng 4/2025 để đảm bảo tiến độ bàn giao vào quý IV/2025.

Về xử lý các gói trái phiếu, các gói do DRH phát hành đều đã quá hạn thanh toán và được chủ sở hữu thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm là cổ phiếu KSB và quyền sử dụng đất tại phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Chậm nhất đến 30/11/2025 sẽ thực hiện các thủ tục xử lý tài sản, thu hồi nguồn tiền để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.

Ngoài ra, DRH đang thực hiện chuyển nhượng 1 dự án thuộc sở hữu của công ty, dự kiến thu về nguồn tiền thanh toán gốc và lãi cho trái chủ trong quý IV/2025. Công ty cũng sẽ thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn vào quý IV năm nay.