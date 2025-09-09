Tin vui cho Vingroup sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Hơn 8.800 tỷ đồng “chảy” vào túi tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo dữ liệu từ Forbes, trong ngày 9/9/2025, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đã tăng tới 335 triệu USD (tương đương 8.811 tỷ đồng) lên 13,1 tỷ USD.

Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 216 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Thậm chí khối tài sản trên còn lớn hơn tổng tài sản của 4 vị tỷ phú Việt khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động mạnh trong hôm nay nhờ cổ phiếu VIC tăng hơn 3% lên 129.200 đồng, VHM tăng 1,4% lên 101.400 đồng.

Đà tăng tốt của bộ đôi VIC – VHM diễn ra sau khi Vingroup vừa công bố tiến hành khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của Tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Theo Vingroup, các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: Tình hình tài chính Tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Hiện tại, Vingroup cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.