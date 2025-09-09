Khoản nợ 800.000 tỷ đồng bị thông tin thất thiệt của Vingroup có gì đáng chú ý?

Mới đây, Tập đoàn Vingroup cho biết đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Một trong những vấn đề chính là việc đưa tin sai lệch về tình hình tài chính của Vingroup. Các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng.

Thực tế, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Vingroup, tại ngày 30/6, tổng tài sản và nợ phải trả của Vingroup lần lượt ghi nhận 958.235 tỷ đồng và 799.543 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong cơ cấu nợ phải trả, dư nợ vay chỉ ở mức khoảng 283.000 tỷ đồng, trong đó gồm 122.630 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn, hơn 156.309 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn và hơn 3.806 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần. Đây là chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.



Tại thời điểm 30/6/2025, Vingroup chủ yếu vay ngắn hạn các ngân hàng VPBank 19.895,7 tỷ đồng, Techcombank hơn 16.085 tỷ đồng, BIDV 7.256.7 tỷ đồng, HDBank 7.035 tỷ đồng, Vietcombank 6.486 tỷ đồng, SHB 3.687 tỷ đồng,…

Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng của Vingroup ở thời điểm 30/6/2025.

Trong khi đó, tập đoàn vay dài hạn tại các ngân hàng BIDV gần 4.850 tỷ đồng, Vietcombank hơn 4.806 tỷ đồng, Vietinbank 4.635 tỷ đồng và một số đối tác doanh nghiệp 29.399,7 tỷ đồng.

Các khoản còn lại trong cơ cấu nợ phải trả bao gồm khoản người mua trả tiền trước 109.878 tỷ đồng, về bản chất là nguồn doanh thu hình thành trong tương lai khi sản phẩm được bàn giao.

Ngoài ra, Vingroup còn ghi nhận 243.410 tỷ đồng tiền cọc từ các đối tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng phát triển dự án. Các nghĩa vụ nợ khác bao gồm thuế phí, phải trả người lao động...

Ngoài ra, nhóm nợ phải trả còn có các khoản mục như phải trả người bán ngắn hạn (46.254 tỷ đồng), chi phí phải trả (66.293 tỷ đồng), doanh thu chưa thực hiện (10.477 tỷ đồng), thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (17.677 tỷ đồng)… Các khoản mục này cân đối với các khoản phải thu ngắn hạn 254.128 tỷ đồng.

Báo cáo phân tích mới đây của Vietcap chỉ ra cơ cấu nợ của Vingroup, trong đó phần lớn sẽ đáo hạn trong 3 năm tới. Đơn vị này cho rằng, ngoài VinFast, hầu hết các công ty con của VIC đều có khả năng tự duy trì để thực hiện các nghĩa vụ nợ và hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Vinhomes có dòng tiền dự kiến từ giá trị hợp đồng bán hàng chưa ghi nhận 138.000 tỷ đồng (cuối quý II/2025) và doanh số mới từ các dự án, dự kiến năm 2025 đạt 131.000 tỷ đồng, năm 2026 đạt 145.000 tỷ đồng và năm 2027 đạt 156.000 tỷ đồng.

Còn Vinpearl, Vinmec và Vinschool sẽ tiếp tục cải thiện hoạt động kinh doanh, được hỗ trợ bởi các động lực dài hạn bao gồm sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và biên lợi nhuận được cải thiện. Trong đó, việc niêm yết Vinpearl trên HoSE có thể hỗ trợ các kế hoạch huy động vốn trong tương lai.