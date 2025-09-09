Một ông lớn bất động sản "rót" 7.000 tỷ đồng xây 3.000 căn hộ view mặt tiền sông Sài Gòn

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa phê duyệt chủ trương cho công ty thành viên trong hệ thống do tập đoàn sở hữu 100% vốn triển khai Dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ mặt tiền sông Sài Gòn.

Dự án nằm tại vị trí mặt tiền sông Sài Gòn (TP.HCM), có diện tích khoảng 23.000 m2, gồm 6 block cao 40 tầng với quy mô khoảng 3.000 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng.

Theo Đất Xanh, hiện tại dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thành phê duyệt mặt bằng 1/500, phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000.

HĐQT Đất Xanh giao Giám đốc Đầu tư Hội sở và Tổng Giám đốc công ty thành viên trong hệ thống Đất Xanh chịu trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện dự án.

Ở một diễn biến khác, vào đầu tháng 8 vừa qua HĐQT Đất Xanh đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến thu về hơn 1.739 tỷ đồng.

Toàn bộ số vốn này được dành cho dự án DatXanhHomes Parkview (tên trước đây: Tầm Nhìn Xanh) tại Thuận An, nay thuộc TP HCM, do CTCP Hội An Invest – đơn vị trong hệ sinh thái Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Động thái mở rộng quỹ đất diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi. Theo báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025, lượng tiền mặt của Đất Xanh đạt gần 3.400 tỷ đồng vào cuối quý II, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Dù vậy lượng hàng tồn kho của tập đoàn vẫn ở mức cao khi ghi nhận 14.133 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng sau nửa năm và chiếm 43% tổng tài sản. Cơ cấu tồn kho chủ yếu là bất động sản dở dang trị giá hơn 9.800 tỷ đồng, trong khi bất động sản thành phẩm giảm nhẹ còn hơn 3.700 tỷ đồng.



