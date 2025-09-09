Những "góc khuất" nhà chung cư khi ở rồi mới vỡ òa ra

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, chung cư trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ. Không thể phủ nhận tiện ích vượt trội mà mô hình này mang lại: vị trí trung tâm, dịch vụ đầy đủ, không gian sống hiện đại. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là những "góc khuất" mà chỉ khi thực sự dọn về ở, cư dân mới vỡ òa ra nhiều điều không hề lường trước.

Phí dịch vụ leo thang

Trước khi ký hợp đồng mua nhà, hầu hết các chủ đầu tư đều đưa ra mức phí dịch vụ "dễ chịu" để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, không ít cư dân ngỡ ngàng vì phí quản lý tăng nhanh, thậm chí cao hơn mặt bằng chung. Đó là chưa kể chi phí gửi xe, sửa chữa, bảo trì… khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "căng ví" hàng tháng.

Mâu thuẫn âm ỉ giữa cư dân và ban quản lý

Một trong những vấn đề nổi cộm ở nhiều khu chung cư là tranh chấp quỹ bảo trì, quyền quản lý vận hành, hay sự minh bạch trong thu – chi. Không ít tòa nhà đã từng chứng kiến cảnh cư dân căng băng rôn, kiến nghị gay gắt vì cho rằng ban quản lý "mập mờ" thông tin hoặc làm việc thiếu trách nhiệm.

Không gian riêng tư không còn "riêng"

Sống trong một khối nhà hàng trăm hộ dân, chuyện hàng xóm ồn ào, tiếng bước chân, tiếng trẻ khóc hay thậm chí… tiếng kéo ghế cũng đủ khiến nhiều người mất ngủ. Một số cư dân chia sẻ, họ chưa từng nghĩ "bức tường mỏng" lại có thể khiến đời sống cá nhân dễ dàng bị xáo trộn đến vậy.

Cảnh quan, tiện ích nhanh chóng xuống cấp

Những ngày đầu nhận nhà, hầu hết dự án đều lung linh với cảnh quan cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em. Nhưng chỉ sau vài năm, nếu không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nhiều hạng mục sẽ dễ xuống cấp nhanh chóng, thang máy liên tục báo lỗi, khu sinh hoạt cộng đồng ít được sử dụng.

"Bất lực" khi xảy ra sự cố

Khi ở chung cư, cư dân hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật tòa nhà. Chỉ cần mất điện, hỏng thang máy, hay đường ống nước gặp sự cố, cả trăm hộ dân cùng lâm cảnh bất tiện. Những tình huống khẩn cấp như cháy nổ, nỗi lo "kẹt thang thoát hiểm" có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến nhiều người không khỏi bất an.

Hành trình "sống chung" với cộng đồng đa dạng

Sống ở chung cư đồng nghĩa với việc chia sẻ không gian cùng hàng trăm gia đình khác nhau, với lối sống, thói quen, ý thức không giống nhau. Chuyện nuôi chó mèo, xả rác không đúng chỗ, đỗ xe sai quy định… có thể trở thành mâu thuẫn khó giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Chọn sống ở chung cư là lựa chọn tất yếu của nhiều người giữa đô thị chật chội, song những "góc khuất" này là điều mà bất kỳ ai cũng nên cân nhắc trước khi đặt bút ký hợp đồng. Bởi, khi đã dọn về ở, không chỉ là câu chuyện "sở hữu một căn hộ", mà còn là hành trình thích nghi với một cộng đồng, một mô hình sống hoàn toàn khác biệt.