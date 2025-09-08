Siêu dự án ven biển Hà Tĩnh đón tin vui

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2117/QĐ - UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội.

Đầu tư Xuân Hội có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã Đan Hải theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Theo quyết định, tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên mức 3.973 tỷ đồng, tăng gần gấp ba lần so với mức dự kiến ban đầu 1.261 tỷ đồng khi được phê duyệt vào năm 2017.

Song diện tích đất nghiên cứu đầu tư lại giảm từ 99 ha xuống còn 92,33 ha, thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ khi chính thức triển khai.

Dự án được quy hoạch với nhiều hạng mục lớn nhằm hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ cao cấp ven biển.

Các hạng mục công trình chính gồm: Đất công trình nhà điều hành, công trình tiện ích có diện tích 10.609,2 m2; đất thương mại dịch vụ (công trình thương mại, công trình dịch vụ, công trình phụ trợ,…) có diện tích 55.170,8 m2; đất công trình du lịch dịch vụ có diện tích 47.201,7 m2; đất khách sạn - Resort (Quy mô khoảng 600 phòng tiêu chuẩn 5 sao) có diện tích 94.911,8 m2; đất khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng có diện tích 90.207,6 m2; đất khu công viên chuyên đề có diện tích 101.733,1 m2; đất quảng trường có diện tích 15.223,2 m2.

Trước đó vào năm 2017, Dự án khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô ban đầu là 99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng.

Khu vực dự án tiếp giáp gần cầu Cửa Hội – cây cầu nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam, được xem là vị trí vàng cho phát triển du lịch ven biển.

Kế hoạch ban đầu, dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018) sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 (từ quý III/2018 đến hết quý IV/2020) sẽ triển khai đầu tư đồng bộ toàn bộ công trình và đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, suốt 8 năm qua, dự án gần như "đóng băng". Khu đất rộng lớn tại xã Xuân Hội vẫn chỉ là những đồng cỏ và bụi rậm, không hề có dấu hiệu triển khai xây dựng. Việc dự án bị "treo" kéo dài đã khiến người dân địa phương không khỏi thất vọng, trong khi tiềm năng phát triển du lịch ven biển tại đây vẫn còn bỏ ngỏ.

Việc tái khởi động dự án với quy mô và vốn đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Hà Tĩnh, mở rộng không gian phát triển ven biển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương trong thời gian tới.