"Ông chủ" resort sang chảnh có giá phòng đến 130 triệu đồng/đêm, nơi hoa hậu Ngọc Hân từng làm sếp, "ngập" trong khoản lỗ lũy kế hàng trăm tỷ

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Khánh Hòa vừa công bố tình hình tài chính trong nửa đầu năm 2025.

Trong kỳ, công ty ghi nhận tổng doanh thu 236,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, Ninh Vân Bay báo lãi sau thuế hơn 41,2 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với con số 9,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù vậy, con số này rất nhỏ so với khoản lỗ lũy kế hơn 710 tỷ đồng mà Ninh Vân Bay đang "gánh".

Chủ yếu phần lỗ này đến từ việc chuyển nhượng một số dự án từ năm 2016. Cụ thể, vào cuối năm 2016, công ty có hơn 230 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn. Để trả nợ, Ninh Vân Bay đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Hai Dung (chủ đầu tư dự án Six Senses Sài Gòn River) cùng toàn bộ khoản tiền cho vay, tiền lãi vay và lợi ích khác tại đây với giá 200 tỷ đồng, gây ra khoản lỗ 225 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng bán toàn bộ công nợ tại dự án Emeralda Resort Ninh Bình do Công ty Du lịch Tân Phú làm chủ đầu tư với giá 60 tỷ đồng và ghi nhận 246 tỷ đồng lỗ chuyển nhượng công nợ phải thu. Đây là 2 nguyên nhân chính tạo nên khoản lỗ kỷ lục 479 tỷ đồng trong năm 2017.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu Ninh Vân Bay ở mức 547,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ trước. Song số nợ phải trả cũng nhích lên 526 tỷ đồng, gồm gần 166 tỷ đồng dư nợ trái phiếu và gần 359 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Six Senses Ninh Vân Bay từ lâu đã nổi tiếng là một trong những resort đắt đỏ và sang trọng hàng đầu Việt Nam.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập vào tháng 9/2006 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến tháng 9/2009, công ty tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như hiện nay. Hiện vốn điều lệ công ty ở mức 905 tỷ đồng.

Thời điểm tháng 3/2022, Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay gây chú ý khi Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Cô sinh năm 1989, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

Sau hơn 2 năm đảm nhiệm, đến tháng 5/2024, Hoa hậu Ngọc Hân xin từ nhiệm vị trí này vì lý do "cần tập trung cho mục tiêu cá nhân khác".

Công ty cũng gây chú ý khi là đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay. Six Senses Ninh Vân Bay từ lâu đã nổi tiếng là một trong những resort đắt đỏ và sang trọng hàng đầu Việt Nam, tọa lạc tại vịnh Ninh Vân, tỉnh Khánh Hòa.

Giá phòng tại đây dao động từ khoảng 26,1 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng mỗi đêm, tùy thuộc vào hạng phòng, thời điểm và chính sách giá cho khách Việt Nam hay quốc tế. Resort này bao gồm cả loại biệt thự cầu trượt có hồ bơi vô cực riêng và khu vực ngoài trời rộng rãi.

Ngoài là đơn vị khai thác và vận hành Six Senses Ninh Van Bay, công ty còn đang khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng) và đang có kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay, Dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4 ha.