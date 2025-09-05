Vay tiền ngân hàng mua nhà, nhất định phải ghi nhớ rõ 6 điều này

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ít người lựa chọn vay ngân hàng để sở hữu ngôi nhà đầu tiên, song đây là quyết định tài chính dài hạn, đòi hỏi sự cân nhắc cẩn trọng. Từ lãi suất, tỷ lệ trả nợ đến quỹ dự phòng, có những nguyên tắc người mua nhất định phải ghi nhớ.

Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng cao so với thu nhập trung bình, vay ngân hàng mua nhà đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là một quyết định tài chính lớn, đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng để tránh rơi vào áp lực nợ nần. Dưới đây là những điểm mấu chốt mà người mua nhà bằng vốn vay cần đặc biệt lưu ý.

Xác định rõ khả năng tài chính trước khi vay

Nguyên tắc quan trọng đầu tiên là chỉ nên vay tối đa 30–40% giá trị căn nhà. Nếu vượt ngưỡng này, gánh nặng trả nợ hàng tháng sẽ lớn, dễ dẫn tới mất cân đối thu chi. Các ngân hàng thường cho vay từ 60–80% giá trị tài sản, nhưng người mua cần tỉnh táo, cân nhắc khả năng thực tế thay vì vay tối đa hạn mức được duyệt.

Tỷ lệ trả nợ hàng tháng không quá 40% thu nhập

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tài chính, tổng số tiền trả nợ gốc và lãi mỗi tháng không nên vượt quá 35–40% thu nhập ổn định. Nếu gia đình có thu nhập gộp 30 triệu đồng/tháng, mức trả nợ hợp lý chỉ nên dừng ở 10–12 triệu đồng. Điều này giúp đảm bảo vẫn còn nguồn tiền cho chi tiêu sinh hoạt, tiết kiệm và các rủi ro phát sinh.

Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tài chính, tổng số tiền trả nợ gốc và lãi mỗi tháng không nên vượt quá 35–40% thu nhập ổn định.

Lưu ý về lãi suất và biên độ điều chỉnh

Hiện nay, nhiều ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cố định trong 6–24 tháng đầu, sau đó thả nổi theo thị trường. Người vay cần chú ý: sau thời gian ưu đãi, lãi suất thường cộng thêm biên độ 3–4% so với lãi suất tham chiếu. Vì vậy, khi lập kế hoạch tài chính, hãy giả định kịch bản lãi suất tăng và tính toán khả năng trả nợ trong tình huống xấu.

Kiểm tra kỹ hợp đồng tín dụng và phí phạt trả trước hạn

Nhiều người chỉ chú ý tới lãi suất mà bỏ qua các điều khoản quan trọng khác. Thực tế, ngân hàng thường áp dụng phí phạt trả nợ trước hạn từ 1–3% số tiền trả. Do đó, nếu có ý định tất toán sớm, cần thương lượng để giảm phí hoặc chọn ngân hàng có chính sách linh hoạt.

Một căn nhà vượt quá khả năng chi trả có thể biến giấc mơ an cư thành gánh nặng.

Chuẩn bị quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng trả nợ

Trong trường hợp mất việc làm, ốm đau hay biến động thu nhập, quỹ dự phòng sẽ giúp gia đình không bị rơi vào tình trạng nợ xấu. Nguyên tắc an toàn là luôn để sẵn số tiền tương đương 6 tháng trả nợ để giảm thiểu rủi ro.

Đừng chỉ nhìn vào "giấc mơ an cư" mà quên "rủi ro tài chính"

Một căn nhà vượt quá khả năng chi trả có thể biến giấc mơ an cư thành gánh nặng. Bởi vậy, thay vì dồn hết sức để mua căn nhà "trong mơ", nhiều chuyên gia khuyên người trẻ nên chọn giải pháp "mua vừa sức" – căn hộ vừa túi tiền, sau đó nâng cấp khi tài chính vững vàng hơn.

Vay ngân hàng mua nhà không xấu, thậm chí là công cụ tài chính hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Nhưng để biến khoản vay thành "đòn bẩy" thay vì "gánh nặng", người mua cần tính toán kỹ càng, dự phòng rủi ro và đặc biệt là ghi nhớ những nguyên tắc an toàn kể trên.

Theo Tú An

An Ninh Tiền Tệ

