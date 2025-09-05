Hơn 400 căn nhà ở xã hội được tung ra thị trường, giá chỉ từ 454 triệu đồng

Phối cảnh dự án

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố một số nội dung về giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh).

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư Vega. Đơn giá bán dự kiến (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì) là hơn 17,2 triệu đồng/m2.

Đơn giá cho thuê nhà ở xã hội (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì) là 106.000 đồng/m2/tháng. Trong đó, căn hộ diện tích nhỏ nhất có giá thuê hơn 2,7 triệu đồng/tháng

Được biết, các căn hộ tại dự án này có diện tích nhỏ nhất là 26,3 m2, căn rộng nhất là 64m2. Như vậy, giá căn hộ có diện tích nhỏ nhất tại dự án này có giá là 454 triệu đồng/căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội xã Quang Châu có tên thương mại là Vega Homes, nằm trên diện tích 42.965,9 m2. Công trình này gồm 3 toà nhà chung cư nhà ở xã hội cao 18 tầng diện tích xây dựng khoảng 5.002,2m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 76.822,4m2. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội để bán là 432 căn.

1 tòa nhà nhà chung cư thương mại cao 18 tầng, với diện tích xây dựng khoảng 1.223,9m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 21.610m2. Hạng mục khác gồm Trường mầm non, nhà để xe, khu phụ trợ, sân tập thể thao.

Bắc Ninh hiện là địa phương có lực lượng công nhân, lao động nhập cư lớn. Thời gian gần đây, tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, cuối tháng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng công bố thông tin về dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT3, CT4 khu đô thị mới thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh), do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Dự án có 616 căn hộ, giá dự kiến 16,8 triệu đồng/m2 (tương đương 470 triệu đồng đối với căn diện tích nhỏ nhất 28m2), giá cho thuê tạm tính là 101.000 đồng/m2/tháng.

Hay như dự án nhà ở xã hội tại khu số 1 thuộc khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô. Dự án có 374 căn nhà ở xã hội để bán với diện tích hơn 35-70m2. Giá bán dự kiến 17 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương ứng 600 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng/căn.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh được giao xây dựng tối thiểu 135.000 căn hộ dành cho công nhân và người thu nhập thấp.

Theo Sở Xây dựng tỉnh, đến nay địa phương đã triển khai 71 dự án nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 255 ha. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ cung cấp khoảng 102.390 căn hộ, tương ứng 9,12 triệu m² sàn.

Hiện Bắc Ninh đã có 26 dự án hoàn thành, 5 dự án hoàn thành một phần, đưa vào sử dụng tổng cộng 20.726 căn hộ. 45 dự án còn lại đang được triển khai, trong đó nhiều dự án đã và đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng.