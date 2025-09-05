Chủ đầu tư loạt dự án BĐS lớn chìm trong thua lỗ, nợ trái phiếu quá hạn, giờ thêm “danh sách đen” nợ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công bố danh sách các đơn vị trên địa bàn thành phố sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, số liệu nợ được tính đến hết ngày 31/7/2025 cập nhật UNC đến hết ngày 11/8/2025.

Trong đó, CTCP DRH Holdings đã chậm đóng hơn 15 tháng với số tiền hơn 1,95 tỷ đồng.

DRH Holdings được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng; địa chỉ tại 67 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Trải qua nhiều lần tăng vốn, hiện vốn điều lệ của DRH ở mức 1.243 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và đầu tư tài chính. Một số dự án bất động sản của công ty tại TPHCM có thể nhắc đến như: căn hộ cao ốc D-Vela Residences; căn hộ cao ốc Aurora Residences; nhà phố thương mại Central Graden; nhà phố thương mại Symbio Garden, dự án Khu dân cư Metro Valley tại Quận 9.

Ngoài ra, DRH Holdings cũng là chủ đầu tư loạt dự án lớn khác như Khu du lịch nghỉ dưỡng Mediterranée D’Orient Resort tại Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), dự án Vũng Tàu Villas tại 54 Trần Phú, TP Vũng Tàu (cũ), dự án Khu đô thị Dream House City tại Nhơn Trạch - Đồng Nai, dự án Khu dân cư và vui chơi giải trí Suối Lớn tại Phú Quốc, Kiên Giang (cũ)...

Về lĩnh vực khu công nghiệp của công ty gắn liền với Khu công nghiệp KSB (KSIP) – Bắc Tân Uyên được khởi công xây dựng và kinh doanh với tổng diện tích là 553ha, bao gồm 2 khu A và khu B.

Về lĩnh vực đầu tư tài chính, vào năm 2018 DRH Holdings tiếp tục đầu tư thêm 117 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần KSB từ 22,3% lên 28,1%. Những năm gần đây, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) là công ty liên kết có đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của DRH Holdings.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 vừa công bố, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 90 tỷ đồng). Trước đó trong năm 2024 công ty cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 203 tỷ đồng và trong năm 2023 lỗ gần 104 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của DRH là 2.738 tỷ đồng.

Từng được biết đến với loạt dự án bất động sản và khoản đầu tư vào KSB, nhưng nay DRH Holdings liên tục đối mặt khó khăn.

Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cũng chỉ ra nhiều yếu tố lo ngại.

Cụ thể, tại ngày 30/6, DRH có tổng dư nợ trái phiếu khoảng 568 tỷ đồng và chưa có các báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu còn dư nợ. Do đó, đơn vị kiểm toán không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính bán niên của công ty.

Bên cạnh đó, trong số dư phải thu về cho vay ngắn hạn và phải thu khác tại ngày 30/6 của DRH có khoản cho vay, lãi phải thu về cho vay và hợp tác kinh doanh với CTCP Kinh doanh Địa ốc Dland, khoản phải thu về ủy thác đầu tư cho ông Nguyễn Thanh Trí và khoản tạm ứng cho người lao động đã nghỉ việc với số tiền khoảng 49 tỷ đồng.

Tuy nhiên đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp về tính hợp lý của các khoản cho vay, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư nêu trên cũng như không đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản này.

Đồng thời, An Việt cũng không đánh giá được liệu các đối tác về cho vay, ủy thác đầu tư có phải là các bên liên quan của DRH hay không nên không đánh giá được ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

Tại ngày 30/6, DRH có khoản nợ gốc, tiền lãi và các khoản lãi chậm thanh toán của trái phiếu đã quá hạn thanh toán với số tiền lần lượt khoảng 568 tỷ đồng và khoảng 195 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm tiếp tục bị lỗ, DRH còn có khoản nợ thuế đã quá hạn nộp Ngân sách Nhà nước.

Với các yếu tố này, An Việt nhấn mạnh các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của DRH trong thời gian tới. Khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào việc tạo ra lợi nhuận và thu được các khoản tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai, sự tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính từ các đối tác cho vay.

Trước các ý kiến của đơn vị kiểm toán, DRH cho biết đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, DRH đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng về khoản cho vay, lãi phải thu về cho vay, hợp tác kinh doanh và khoản phải thu về ủy thác đầu tư, DRH đã có kế hoạch thu hồi trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về khả năng hoạt động, DRH cho biết đang tiếp tục triển khai và xây dựng kế hoạch kinh doanh để đảm bảo dòng tiền thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với trái chủ cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh bất động sản, DRH tiếp tục duy trì hoạt động thi công xây dựng chung cư cao tầng Aurora, đẩy mạnh thi công xây dựng dự án từ tháng 4/2025 để đảm bảo tiến độ bàn giao vào quý IV/2025.

Về xử lý các gói trái phiếu, các gói do DRH phát hành đều đã quá hạn thanh toán và được chủ sở hữu thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm là cổ phiếu KSB và quyền sử dụng đất tại phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Chậm nhất đến 30/11/2025 sẽ thực hiện các thủ tục xử lý tài sản, thu hồi nguồn tiền để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.

Ngoài ra, DRH đang thực hiện chuyển nhượng 1 dự án thuộc sở hữu của công ty, dự kiến thu về nguồn tiền thanh toán gốc và lãi cho trái chủ trong quý IV/2025. Công ty cũng sẽ thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn vào quý IV năm nay.



