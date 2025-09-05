Nhà đầu tư Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh quy mô 148ha "gánh" khoản nợ gần 33.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp nhận nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh) cho Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Dự án có quy mô 148 ha, bao gồm cả diện tích đất và mặt nước. Trong đó, cầu cảng chính dài 420m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách 22.000 m2 với công suất lớn, đủ khả năng đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.

Ước tính, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh có khả năng tiếp nhận từ 300.000 đến 500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD và tạo hơn 7.000 việc làm tại địa phương.

Phối cảnh Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh.

Về chủ đầu tư KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 540 tỷ đồng, doanh nghiệp này là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

KN Cam Ranh là chủ sở hữu siêu dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Cam Ranh, Khánh Hòa (quy mô 794,5ha, tổng mức đầu tư 46.266 tỷ đồng).

Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ từ 6.746 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại. Đến tháng 6/2025, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 94,2 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Hiện vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 9.106 tỷ đồng, tương ứng hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 1%.

Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 3,6 lần, tương đương nợ phải trả của KN Cam Ranh chạm mốc 32.902,9 tỷ đồng, tăng tới 7.139 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, công ty vay ngân hàng hơn 6.003 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu 751 tỷ đồng và hơn 26.048 tỷ đồng nợ phải trả khác.

Quy mô nợ phải trả của KN Cam Ranh ngày một "phình to", từ 18.900 tỷ đồng vào năm 2021, đến năm 2022 con số này đã tăng lên 20.600 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng lên 23.926 tỷ đồng vào năm 2023 và đến năm 2024 là 25.409 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện KN Cam Ranh đang lưu hành 2 lô trái phiếu.

Trong đó, lô trái phiếu KNCCH2126001 phát hành ngày 31/8/2021, có thời hạn 5 năm, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Trong năm 2021 công ty cũng phát hành lô trái phiếu KNCCH2126002 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm; ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/12/2026.

Vào ngày 14/5/2025, KN Cam Ranh đã chi 189 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã KNCCH2126002, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 181 tỷ đồng. Đến ngày 30/5/2025, doanh nghiệp cũng mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành về 570 tỷ đồng.



