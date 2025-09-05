Từng lãi trăm tỷ, nay lợi nhuận “lẹt đẹt” vài tỷ đồng, cổ phiếu chưa bằng ly trà đá nhưng đại gia BĐS này vẫn đặt mục tiêu hoàn thành 40.000 căn NOXH

Thăng trầm của “ông trùm” nhà ở xã hội

Được thành lập từ năm 2000 với tên gọi Công ty TNHH Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với vốn điều lệ ban đầu chỉ 500 triệu đồng, đến năm 2007, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Đến năm 2010 Hoàng Quân chính thức niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán HQC, trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản được chú ý trên thị trường khi ghi nhận lợi nhuận cao đột biến hơn 411 tỷ đồng.

Thế nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", ngay năm sau là 2011 lợi nhuận của doanh nghiệp đã lao dốc xuống vỏn vẹn 16,4 tỷ đồng và sang năm 2012 chỉ nhích lên 19 tỷ đồng.

Trong bối cảnh này, Hoàng Quân quyết định lấn sân sang phân khúc nhà ở xã hội– lĩnh vực ít được doanh nghiệp địa ốc mặn mà. Năm 2013, doanh nghiệp quyết định chuyển đổi dự án nhà ở thương mại cao cấp Sovrano Plaza tại Bình Chánh (TP. HCM) thành nhà ở xã hội HQC Plaza - mở màn cho chuỗi HQC Plaza sau này.

Chỉ trong vòng vài năm, Hoàng Quân đã nhanh chóng mở rộng quy mô, liên tục tăng vốn điều lệ, đến năm 2015 vốn điều lệ đã được nâng lên 4.266 tỷ đồng. Cùng năm này, doanh nghiệp đã sở hữu 15 dự án với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng; chỉ một năm sau, con số này đã được tăng lên 22 dự án với quy mô 20.000 tỷ đồng.

Khó khăn lại ập tới với Hoàng Quân, khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho các dự án nhà ở xã hội hết thời hạn. Đây là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng của công ty không còn điều kiện tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để tiếp tục thanh toán cho chủ đầu tư, hoặc không dám tiếp cận sản phẩm. Song song đó, nhiều dự án vướng mắc pháp lý càng làm tiến độ đình trệ.

Tình hình kinh doanh ngày một "bết bát", doanh thu và lợi nhuận ngày một co hẹp. Ngoại trừ năm 2015 công ty báo lãi kỷ lục hơn 641 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng và mua rẻ công ty con, thì trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây Hoàng Quân chỉ ghi nhận lợi nhuận trung bình chỉ khoảng hơn 20 tỷ đồng/năm, thậm chí trong năm 2021 và 2023 chỉ lãi 4-5 tỷ đồng.

Không chỉ tình hình kinh doanh, thị giá cổ phiếu HQC cũng nhiều năm liền giao dịch dưới mệnh giá 10.000 đồng, thậm chí có giai đoạn rơi xuống chỉ còn 2.000–3.000 đồng/cổ phiếu – thấp hơn cả một ly trà đá. Dù thỉnh thoảng cổ phiếu có vài phiên tăng trần hiếm hoi, nhưng nhìn chung HQC vẫn quanh quẩn ở vùng đáy.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn cho rằng mức giá cổ phiếu quanh 3.000 đồng là kết quả từ nhiều yếu tố, trong đó có những khó khăn nội tại , như việc một số dự án chưa thể triển khai do vướng mắc pháp lý hay các dự án hoàn thành nhưng lợi nhuận lại không đạt kỳ vọng.

Theo ông, nếu tính theo giá trị sổ sách, HQC phải đạt 15.000 đồng/cổ phiếu. Ông lý giải giá cổ phiếu HQC chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giảm chung của thị trường. Ngoài ra, lý do khách quan là thặng dư vốn cổ phần HQC bị âm 300 tỷ đồng. Do đó, công ty phải có lợi nhuận tối thiểu trên 300 tỷ mới nâng được giá cổ phiếu.

Tham vọng 40.000 căn nhà ở xã hội, thách thức vốn và quỹ đất liệu có “bẻ gãy” giấc mơ?

Năm 2025, Hoàng Quân và các công ty thành viên sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường 5.000 căn nhà ở xã hội từ các dự án trọng điểm gồm: Golden City (Tây Ninh), HQC Tân Hương (Tiền Giang), Khu đô thị mới Trà Vinh, Khu đô thị Nam Phan Thiết (Bình Thuận) và Khu nhà ở xã hội tại Bình Minh (Vĩnh Long).

Tuy nhiên, ông Trương Anh Tuấn cũng nêu ra các khó khăn lớn mà Hoàng Quân phải đối mặt. Trước hết, công ty hiện có doanh thu và lợi nhuận thấp. HQC có nguồn vốn gần 5.800 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh 9 năm qua đều không đạt mục tiêu, lợi nhuận chỉ khoảng 100 tỷ đồng, rất nhỏ so với kỳ vọng.

Thông thường, doanh thu tối thiểu trong lĩnh vực bất động sản phải đạt 50% vốn điều lệ. Hiện tại, HQC có 5.800 tỷ đồng vốn nhưng doanh thu năm trước (2024) chỉ đạt gần 346 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho rằng đây là khó khăn rất lớn.

Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn nêu ra các khó khăn lớn mà Hoàng Quân phải đối mặt.

Khó khăn tiếp theo của HQC nằm ở quỹ đất và mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội lớn. Công ty còn phải làm thêm 40.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và cần 200 ha quỹ đất, trong khi hiện chỉ có 50 ha. Ban lãnh đạo cũng lưu ý về việc thủ tục chuyển đổi đất hay giấy phép xây dựng cũng là một thách thức.

Mục tiêu 40.000 căn nhà ở xã hội trên cần khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó, tối thiểu phải huy động được 10.000 tỷ vốn vay trung dài hạn từ ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ giải ngân khi dự án khả thi và có khả năng hoàn vốn. Thách thức của HQC là phải chứng minh được tính khả thi của dự án (quỹ đất, cách làm, hiệu quả, dòng vốn) để tiếp cận nguồn vốn từ nhà băng cho chính họ và hỗ trợ khách hàng vay vốn.

Hoàng Quân đang “siết mình” để hồi sinh?

Để tháo gỡ khó khăn, Hoàng Quân đã chọn giải pháp tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ. Tháng 5/2025, công ty thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay, trong đó có khoản nợ 212 tỷ đồng với Hải Phát sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu. Đồng thời, công ty cũng chấm dứt hoạt động cùng lúc 5 chi nhánh do không hoạt động hiệu quả.

Trong năm nay, công ty sẽ tập trung thu hồi vốn từ các dự án đã đổ tiền đầu tư những năm qua, đặc biệt tại các tỉnh như Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Theo người đứng đầu Hoàng Quân, đây sẽ là giai đoạn bản lề để công ty "bật dậy", tạo đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ hơn.

Ngoài nhà ở xã hội, năm nay Hoàng Quân còn phát triển 3 khu công nghiệp Hàm Kiệm I (Bình Thuận), Tuy Phong (Bình Thuận) và Bình Minh (Vĩnh Long). Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch triển khai các dự án nhà ở thương mại tại Đắk Lắk, Long An, Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long... nhằm tận dụng quỹ đất sẵn có, gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao lợi nhuận.

Về triển vọng kinh doanh, năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, 800 tỷ đồng đến từ dự án nhà ở xã hội Golden City (Tây Ninh), 100 tỷ đồng của dự án Khu đô thị Mới Trà Vinh (Trà Vinh) và 100 tỷ đồng từ dự án HQC Tân Hương (Tiền Giang).

Khép lại nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu chưa đến 39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 10 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 8% và 13% kế hoạch năm đề ra. Như vậy, mục tiêu đem về 1.000 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận là không hề dễ dàng với Hoàng Quân.

Nhìn rộng ra, từ năm 2016 tới nay, đã 9 năm liên tiếp Địa ốc Hoàng Quân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

