Dân đầu tư BĐS chỉ thẳng: "Những bất động sản có rẻ cũng không nên mua"

03-09-2025 - 12:45 PM | Bất động sản

Dù thị trường BĐS có nhiều cơ hội, nhưng không phải bất động sản giá rẻ nào cũng đáng để đầu tư. Các nhà đầu tư cần tỉnh táo, ưu tiên những tài sản có pháp lý rõ ràng, vị trí tiềm năng, và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang có nhiều biến động, các nhà đầu tư kỳ cựu đã chỉ ra những loại BĐS mà dù giá rẻ đến đâu cũng không nên "xuống tiền". Dưới đây là những phân tích chi tiết về các loại BĐS tiềm ẩn rủi ro, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và xu hướng thị trường hiện nay.

Bất động sản pháp lý không rõ ràng

Một trong những nguyên tắc vàng khi đầu tư BĐS là đảm bảo pháp lý minh bạch. Các chuyên gia cảnh báo rằng những BĐS không có sổ đỏ, sổ hồng riêng hoặc đang trong tình trạng tranh chấp pháp lý đều là "cạm bẫy" nguy hiểm.

Một số rủi ro khi mua phải BĐS không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến mất trắng vốn đầu tư, hoặc phải tốn kém chi phí và thời gian để giải quyết tranh chấp. Đơn cử như đất nền ở các khu vực ngoại thành giá rẻ nhưng chỉ có giấy tay, hoặc các dự án chung cư chưa được cấp phép xây dựng đầy đủ.

Lời khuyên cho nhà đầu tư rằng luôn kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý, hợp đồng mua bán, và tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng trước khi quyết định.

Bất động sản ở khu vực hạ tầng kém phát triển

Dù giá rẻ, những BĐS ở khu vực thiếu hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện, siêu thị thường khó tăng giá trị trong tương lai.

Nguyên nhân do khả năng thanh khoản thấp, khó tìm người mua lại hoặc cho thuê. Những khu vực này thường bị "thổi giá" bởi các nhóm đầu cơ, tạo sốt ảo. Điều này có thể thấy ở đất nền các vùng nông thôn xa xôi, nơi đường sá nhỏ hẹp, không có tiện ích công cộng.

Chính vì vậy, chỉ nên đầu tư vào những khu vực có quy hoạch rõ ràng, được đầu tư hạ tầng bài bản và có tiềm năng phát triển trong 3-5 năm tới.

Bất động sản ở khu vực ô nhiễm hoặc phong thủy xấu

Theo các nhà đầu tư, những BĐS nằm gần khu vực ô nhiễm (nhà máy, bãi rác, nghĩa trang) hoặc có phong thủy không tốt (nhà nằm ở ngõ cụt, gần cống rãnh) thường khó thu hút người mua hoặc thuê.

Một số rủi ro xảy ra như giá trị BĐS không tăng, thậm chí giảm do tâm lý e ngại của khách hàng. Đặc biệt, người Việt thường rất quan tâm đến yếu tố phong thủy.

Do đó, cần cân nhắc kỹ vị trí và môi trường xung quanh. Nếu đầu tư để cho thuê hoặc bán lại, cần đảm bảo BĐS đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường.

Dân đầu tư BĐS chỉ thẳng:

Những BĐS nằm gần khu vực ô nhiễm (nhà máy, bãi rác, nghĩa trang) hoặc có phong thủy không tốt (nhà nằm ở ngõ cụt, gần cống rãnh) thường khó thu hút người mua hoặc thuê.

Dự án BĐS của chủ đầu tư thiếu uy tín

Nhiều dự án BĐS giá rẻ được quảng cáo rầm rộ nhưng do các chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính hoặc từng có lịch sử "bê bối" trong việc bàn giao dự án.

Điều này khiến dự án có thể bị đình trệ, không hoàn thành đúng tiến độ, hoặc chất lượng công trình kém. Nhà đầu tư có thể mất cơ hội sinh lời hoặc bị "chôn vốn" trong thời gian dài. Thực trạng này xảy ra tại các dự án chung cư giá rẻ nhưng chủ đầu tư liên tục bị kiện tụng vì chậm bàn giao hoặc xây dựng sai phép.

Lời khuyên đến các nhà đầu tư là nên tìm hiểu kỹ lịch sử hoạt động của chủ đầu tư, tham khảo các dự án trước đó và đánh giá năng lực tài chính của họ.

Bất động sản bị thổi giá hoặc nằm trong "cơn sốt ảo"

Thị trường BĐS Việt Nam từng chứng kiến nhiều đợt sốt đất ảo, nơi giá cả bị đẩy lên cao bất thường do đầu cơ. Những BĐS này thường có giá rẻ ban đầu để lôi kéo nhà đầu tư, nhưng sau đó khó bán lại do giá trị thực không tương xứng.

Việc này khiến nhà đầu tư dễ bị "kẹp hàng", mua vào giá cao nhưng không thể bán ra hoặc phải bán lỗ. Điều này xuất hiện tại đất nền ở các khu vực được quảng bá là "khu đô thị mới" nhưng thực tế chưa có quy hoạch cụ thể.

Chính vì thế, nhà đầu tư đừng chạy theo tâm lý đám đông. Hãy phân tích tiềm năng thực sự của khu vực và so sánh giá với các BĐS tương tự trong cùng khu vực.

Thực tế, dù thị trường BĐS có nhiều cơ hội, nhưng không phải BĐS giá rẻ nào cũng đáng để đầu tư. Các nhà đầu tư cần tỉnh táo, ưu tiên những tài sản có pháp lý rõ ràng, vị trí tiềm năng, và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ giúp tránh được những "cái bẫy" tài chính, đảm bảo an toàn và sinh lời bền vững.

Theo Tú An

An Ninh Tiền Tệ

