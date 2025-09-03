Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng

03-09-2025 - 11:22 AM | Bất động sản

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động 16.500 tỷ đồng thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Ngày 29/8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Dự án được huy động 16.500 tỷ đồng, thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh. Thời hạn huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án (từ Quý II/2023 đến Quý I/2027).

Theo văn bản - các bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có Văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với mức vốn huy động khoảng 14.768 tỷ đồng.

Được biết, vào tháng 4/2023, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến tháng 8/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng Vines.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư gần 85.300 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các phường, xã (trước khi sáp nhập) gồm: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến tại Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ có hơn 10.700 nhà biệt thự; trên 8.400 căn liền kề; khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội… Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ có dân số hơn 230.000 người.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (từ quý II/2023 đến quý I/2027).

Với quy mô lớn, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Đồng thời giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam của tỉnh.


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô Nổi bật

Có gì bên trong siêu dự án casino hơn 51.600 tỷ đồng, rộng 245 ha nằm ở đặc khu Vân Đồn của Sun Group, dự kiến vận hành năm 2032?

Có gì bên trong siêu dự án casino hơn 51.600 tỷ đồng, rộng 245 ha nằm ở đặc khu Vân Đồn của Sun Group, dự kiến vận hành năm 2032? Nổi bật

KN Cam Ranh được chấp thuận đầu tư Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

KN Cam Ranh được chấp thuận đầu tư Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

10:59 , 03/09/2025
Bán căn nhà đất được 5,4 tỷ đồng, chủ nhà phải trả phí môi giới 120 triệu đồng: "Lúc đưa tiền tiếc đứt ruột, nhưng đó cũng là phần phí môi giới đáng được hưởng"

Bán căn nhà đất được 5,4 tỷ đồng, chủ nhà phải trả phí môi giới 120 triệu đồng: "Lúc đưa tiền tiếc đứt ruột, nhưng đó cũng là phần phí môi giới đáng được hưởng"

10:32 , 03/09/2025
Ninh Bình đấu giá khu đất 8.000 m2 nằm giáp Bệnh viện Việt Đức 2

Ninh Bình đấu giá khu đất 8.000 m2 nằm giáp Bệnh viện Việt Đức 2

10:31 , 03/09/2025
Gần 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo khu cồn nổi lớn nhất trên sông Hương

Gần 1.000 tỷ đồng thay đổi diện mạo khu cồn nổi lớn nhất trên sông Hương

10:31 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên