Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng

Phối cảnh khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Ngày 29/8, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có Văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Dự án được huy động 16.500 tỷ đồng, thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh. Thời hạn huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án (từ Quý II/2023 đến Quý I/2027).

Theo văn bản - các bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có Văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với mức vốn huy động khoảng 14.768 tỷ đồng.

Được biết, vào tháng 4/2023, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến tháng 8/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng Vines.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có tổng vốn đầu tư gần 85.300 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các phường, xã (trước khi sáp nhập) gồm: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến tại Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh sẽ có hơn 10.700 nhà biệt thự; trên 8.400 căn liền kề; khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội… Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến sẽ có dân số hơn 230.000 người.

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (từ quý II/2023 đến quý I/2027).

Với quy mô lớn, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Đồng thời giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam của tỉnh.



