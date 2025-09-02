Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Bí mật sau mỗi m2
Bí mật sau mỗi m2
xem chi tiết

Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu

02-09-2025 - 09:12 AM | Bất động sản

Một căn nhà hiện đại với thiết kế khang trang, nội thất sang trọng, ban đầu được rao bán với giá hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, sau nhiều tháng chào bán, chủ nhà buộc phải hạ giá liên tục mà vẫn không có khách nào thực sự muốn xuống tiền.

Theo chia sẻ của một gia đình tại Hà Nội, dù căn nhà được xây dựng hiện đại, khang trang và trang bị đầy đủ nội thất, nhưng sau nhiều tháng rao bán vẫn không tìm được khách mua. “Có người đến xem rồi khen nhà đẹp, nhưng khi biết ô tô không thể vào tận nơi thì lập tức từ chối” vị chủ nhà cho biết.

Vậy điều gì khiến yếu tố “ô tô vào được hay không” trở thành ranh giới giữa một căn nhà dễ bán và một căn nhà khó thanh khoản?

Bất tiện lớn khiến người mua quay lưng

Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu- Ảnh 1.

Trong bối cảnh nhiều gia đình sở hữu ô tô, việc di chuyển và đỗ xe gần như là yếu tố cơ bản khi chọn mua nhà. Một căn nhà đẹp đến đâu nhưng lối vào quá hẹp, xe hơi không vào được thì ngay lập tức bị loại khỏi danh sách lựa chọn. Người mua thường lo cảnh phải gửi xe ở bãi bên ngoài, mỗi lần đi về đều phải đi bộ đoạn đường dài, vừa tốn thời gian vừa thiếu an toàn.

Thậm chí, với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, bất tiện này càng trở thành rào cản. Ngay cả việc chở đồ đạc, mua sắm hàng ngày cũng trở nên khó khăn khi xe không thể tiếp cận tận cửa nhà.

Không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu ở thực, yếu tố hẻm nhỏ còn làm giảm mạnh giá trị đầu tư. Một căn nhà muốn khai thác kinh doanh – từ mở văn phòng, cửa hàng đến cho thuê đều cần sự thuận tiện đi lại. Nhưng với lối vào hạn chế, gần như không có đơn vị nào mặn mà.

Giới đầu tư thường tính toán đến tính thanh khoản, tức khả năng mua đi bán lại. Một căn nhà đẹp nhưng “kẹt hẻm” sẽ mất lợi thế cạnh tranh, dù giá có giảm sâu thì người mua vẫn e dè vì ngại khó bán về sau.

Lối đi quyết định sức hút của ngôi nhà

Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu- Ảnh 2.

Trong bất động sản, chỉ một chi tiết về vị trí hay lối đi cũng có thể khiến căn nhà rơi vào cảnh ế ẩm. Người bán chịu thiệt vì phải hạ giá liên tục, người mua thì cân nhắc kỹ lưỡng vì sợ mất giá trị đầu tư lâu dài.

Trên thực tế, những căn nhà nằm ở mặt đường rộng, ô tô ra vào thuận lợi thường giữ giá rất tốt, thậm chí liên tục tăng theo thời gian. Ngược lại, nhà trong hẻm quá nhỏ, bị hạn chế tiếp cận thì dù nội thất hiện đại hay diện tích rộng rãi, cũng khó giữ được sức hút.

Lời khuyên đưa ra là khi chọn mua hoặc xây nhà để bán, không nên chỉ nhìn vào diện tích, thiết kế hay nội thất. Vị trí và khả năng tiếp cận bằng phương tiện cũng là một trong những yếu tố quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống lẫn giá trị đầu tư lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, chỉ một chi tiết cũng đủ tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa “nhà dễ bán” và “nhà khó tìm khách”.

Chủ nhà khóc ròng: Rao bán nhà mặt đường cả năm nhưng vẫn ế, chỉ vì một chi tiết nhỏ ít ai ngờChủ nhà khóc ròng: Rao bán nhà mặt đường cả năm nhưng vẫn ế, chỉ vì một chi tiết nhỏ ít ai ngờ

Một chủ nhà chia sẻ, họ rao bán căn nhà phố ngay trên tuyến đường đông đúc, vị trí thuận lợi, giá rao thấp hơn mặt bằng chung 10–20%. Tưởng rằng mức giá “mềm” sẽ nhanh chóng hút khách, thế nhưng sau cả năm, tin rao vẫn gần như “đóng băng”. Người đến xem thì không ít, nhưng hầu hết đều ra về mà không quay lại.


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

Sự kiện: Bí mật sau mỗi m2

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việc xác định giá đất được áp dụng ra sao từ tháng 1/2026?

Việc xác định giá đất được áp dụng ra sao từ tháng 1/2026? Nổi bật

Bước ngoặt mang tên siêu đô thị TP HCM

Bước ngoặt mang tên siêu đô thị TP HCM Nổi bật

Những vấn đề cần lưu ý khi xây bể bơi trong nhà

Những vấn đề cần lưu ý khi xây bể bơi trong nhà

07:27 , 02/09/2025
Ngôi nhà 160m2 với gam màu đặc biệt ở TP.HCM

Ngôi nhà 160m2 với gam màu đặc biệt ở TP.HCM

06:25 , 02/09/2025
Hành trình 23 năm 'ngược xuôi' làm thủ tục sổ đỏ cho 291m2 đất nông nghiệp

Hành trình 23 năm 'ngược xuôi' làm thủ tục sổ đỏ cho 291m2 đất nông nghiệp

06:22 , 02/09/2025
Thêm 6 dự án ở TPHCM được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thêm 6 dự án ở TPHCM được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

06:19 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên