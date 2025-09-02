Chủ nhà ngậm ngùi giảm giá sâu nhiều tháng nhưng vẫn ế, chỉ vì căn nhà “mắc lỗi” vị trí khiến ai xem cũng lắc đầu

Theo chia sẻ của một gia đình tại Hà Nội, dù căn nhà được xây dựng hiện đại, khang trang và trang bị đầy đủ nội thất, nhưng sau nhiều tháng rao bán vẫn không tìm được khách mua. “Có người đến xem rồi khen nhà đẹp, nhưng khi biết ô tô không thể vào tận nơi thì lập tức từ chối” vị chủ nhà cho biết.

Vậy điều gì khiến yếu tố “ô tô vào được hay không” trở thành ranh giới giữa một căn nhà dễ bán và một căn nhà khó thanh khoản?

Bất tiện lớn khiến người mua quay lưng

Trong bối cảnh nhiều gia đình sở hữu ô tô, việc di chuyển và đỗ xe gần như là yếu tố cơ bản khi chọn mua nhà. Một căn nhà đẹp đến đâu nhưng lối vào quá hẹp, xe hơi không vào được thì ngay lập tức bị loại khỏi danh sách lựa chọn. Người mua thường lo cảnh phải gửi xe ở bãi bên ngoài, mỗi lần đi về đều phải đi bộ đoạn đường dài, vừa tốn thời gian vừa thiếu an toàn.

Thậm chí, với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, bất tiện này càng trở thành rào cản. Ngay cả việc chở đồ đạc, mua sắm hàng ngày cũng trở nên khó khăn khi xe không thể tiếp cận tận cửa nhà.

Không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu ở thực, yếu tố hẻm nhỏ còn làm giảm mạnh giá trị đầu tư. Một căn nhà muốn khai thác kinh doanh – từ mở văn phòng, cửa hàng đến cho thuê đều cần sự thuận tiện đi lại. Nhưng với lối vào hạn chế, gần như không có đơn vị nào mặn mà.

Giới đầu tư thường tính toán đến tính thanh khoản, tức khả năng mua đi bán lại. Một căn nhà đẹp nhưng “kẹt hẻm” sẽ mất lợi thế cạnh tranh, dù giá có giảm sâu thì người mua vẫn e dè vì ngại khó bán về sau.

Lối đi quyết định sức hút của ngôi nhà

Trong bất động sản, chỉ một chi tiết về vị trí hay lối đi cũng có thể khiến căn nhà rơi vào cảnh ế ẩm. Người bán chịu thiệt vì phải hạ giá liên tục, người mua thì cân nhắc kỹ lưỡng vì sợ mất giá trị đầu tư lâu dài.

Trên thực tế, những căn nhà nằm ở mặt đường rộng, ô tô ra vào thuận lợi thường giữ giá rất tốt, thậm chí liên tục tăng theo thời gian. Ngược lại, nhà trong hẻm quá nhỏ, bị hạn chế tiếp cận thì dù nội thất hiện đại hay diện tích rộng rãi, cũng khó giữ được sức hút.

Lời khuyên đưa ra là khi chọn mua hoặc xây nhà để bán, không nên chỉ nhìn vào diện tích, thiết kế hay nội thất. Vị trí và khả năng tiếp cận bằng phương tiện cũng là một trong những yếu tố quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống lẫn giá trị đầu tư lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, chỉ một chi tiết cũng đủ tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa “nhà dễ bán” và “nhà khó tìm khách”.

Chủ nhà khóc ròng: Rao bán nhà mặt đường cả năm nhưng vẫn ế, chỉ vì một chi tiết nhỏ ít ai ngờ Một chủ nhà chia sẻ, họ rao bán căn nhà phố ngay trên tuyến đường đông đúc, vị trí thuận lợi, giá rao thấp hơn mặt bằng chung 10–20%. Tưởng rằng mức giá “mềm” sẽ nhanh chóng hút khách, thế nhưng sau cả năm, tin rao vẫn gần như “đóng băng”. Người đến xem thì không ít, nhưng hầu hết đều ra về mà không quay lại.



