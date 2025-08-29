Tưởng xem nhà nhiều lần là chắc ăn, ai ngờ vẫn dính bẫy của chủ nhà và môi giới

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến mà bất cứ ai chuẩn bị mua nhà cũng cần lưu ý để tránh “tiền mất, tật mang”.

1. Chỉ xem vào ngày nắng đẹp, bỏ qua lúc trời mưa hoặc buổi tối

Một căn nhà có thể trông rất sáng sủa vào ban ngày, nhưng mọi vấn đề sẽ lộ rõ khi trời mưa: Ngập nước, tường thấm, đường vào lầy lội…

Tương tự, buổi tối mới là thời điểm kiểm chứng mức độ an ninh và tiếng ồn hàng xóm. Việc chỉ xem nhà vào ngày đẹp trời khiến nhiều người “vỡ mộng” sau khi dọn về ở.

2. Bị “căn hộ mẫu” hoặc nội thất mới đánh lừa

Không ít chủ nhà hoặc môi giới khéo léo “tân trang” căn hộ trước khi rao bán: Sơn lại tường, lát sàn tạm, che khuyết điểm bằng đồ nội thất…. Người mua thường bị thu hút bởi vẻ ngoài mà quên kiểm tra những hạng mục cốt lõi như hệ thống điện, nước, trần, tường. Kết quả: chỉ sau một thời gian ngắn dọn vào ở, hàng loạt vấn đề xuống cấp mới lộ ra.

3. Tin vào diện tích ghi trong giấy tờ mà không đo đạc thực tế

Một sai lầm phổ biến là quá tin vào thông tin “diện tích” ghi trên giấy, trong khi diện tích sử dụng thực tế có thể nhỏ hơn đáng kể. Người mua thường bỏ qua việc mang thước đo, dẫn đến chuyện “thiếu hụt” vài mét vuông – tương đương cả trăm triệu đồng.

4. Không kiểm tra pháp lý kỹ lưỡng trước khi đặt cọc

Nhiều người vội vàng đặt cọc sau khi ưng ý căn nhà, nhưng đến lúc làm thủ tục mới “té ngửa” vì bất động sản đang thế chấp ngân hàng, hoặc nằm trong diện quy hoạch, tranh chấp. Việc chỉ nhìn thấy “sổ đỏ” mà không xác minh kỹ càng dễ dẫn đến rắc rối pháp lý lâu dài.

5. Chỉ tập trung vào căn nhà, bỏ qua khu vực xung quanh

Một căn nhà đẹp nhưng nếu nằm trong khu vực thường xuyên tắc đường, thiếu chợ, trường học, hoặc không có chỗ gửi xe… thì giá trị sử dụng giảm đi đáng kể. Người mua thường quên khảo sát khu vực xung quanh vào nhiều khung giờ khác nhau, dẫn tới nhiều khó khăn trong sinh hoạt sau khi chuyển về

6. Bỏ qua các chi phí “ẩn” sau khi mua

Giá mua chỉ là phần nổi của tảng băng. Với chung cư, người mua còn phải trả phí dịch vụ, gửi xe, quỹ bảo trì…Với nhà đất, chi phí sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt hệ thống điện nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Không tính toán trước, nhiều gia đình rơi vào cảnh thâm hụt ngân sách.

7. Quá tin vào lời môi giới hoặc chủ nhà

Sai lầm lớn nhất của nhiều người mua là chỉ nghe lời môi giới mà không tự kiểm chứng. Những thông tin về quy hoạch, giá đất xung quanh, hạ tầng tương lai… đều cần được xác minh qua cơ quan chức năng hoặc hỏi thăm người dân sống lâu năm tại khu vực. Việc “ngại hỏi” có thể khiến người mua phải trả giá đắt.

Xem nhà nhiều lần chưa chắc đã đảm bảo mua được căn nhà tốt, quan trọng là phải xem đúng cách và có sự chuẩn bị. Người mua nên lập sẵn một danh sách kiểm tra gồm: Pháp lý, hạ tầng, hàng xóm, môi trường sống, chi phí ẩn… để tránh bỏ sót.

Một căn nhà không chỉ đẹp ở bề ngoài, mà còn phải vững chắc về pháp lý, thuận tiện về hạ tầng và mang lại trải nghiệm sống lâu dài. Tránh những sai lầm kể trên, bạn sẽ tiến gần hơn tới quyết định mua nhà thông minh và an toàn.



