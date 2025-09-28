Tâm lý FOMO trên thị trường bất động sản: “Cơn say” dễ khiến nhà đầu tư mắc kẹt

Khi "sợ bỏ lỡ" lấn át lý trí

Trong nhiều đợt sốt đất, từ Bắc Ninh, Hòa Lạc đến Phú Quốc, dễ thấy hình ảnh dòng người chen chúc xem đất, đặt cọc chỉ trong vài giờ. Điều này phản ánh tâm lý FOMO lo ngại nếu không chốt nhanh sẽ mất cơ hội sinh lời.

Không ít nhà đầu tư thừa nhận, họ xuống tiền không phải vì đã nghiên cứu kỹ quy hoạch hay pháp lý, mà chỉ vì "ai cũng mua, mình không mua thì sợ mất phần".

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của tâm lý FOMO trên thị trường bất động sản là chạy theo tin đồn. Chỉ cần xuất hiện thông tin về một tuyến cao tốc, sân bay hay khu công nghiệp sắp được triển khai, giá đất tại khu vực đó có thể lập tức leo thang, dù thực tế hạ tầng mới chỉ dừng ở mức đề xuất trên giấy.

Từ đó, nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng đầu tư theo đám đông, quyết định mua bán dựa trên hành vi của số nhiều thay vì phân tích kỹ lưỡng giá trị thực của bất động sản. Không ít trường hợp còn chốt giao dịch vội vàng, đặt cọc chỉ trong vài giờ mà bỏ qua khâu kiểm tra pháp lý hay tình trạng quy hoạch.

Bên cạnh đó, tâm lý FOMO thường đi kèm với kỳ vọng lợi nhuận phi thực tế, nhiều người tin rằng giá đất có thể tăng gấp đôi, gấp ba trong thời gian ngắn, trong khi bản chất bất động sản vốn là kênh đầu tư dài hạn, đòi hỏi tầm nhìn và sự kiên nhẫn.

Rủi ro từ "cơn say" FOMO

Thực tế, không ít người mua phải đất ở mức giá đỉnh. Khi thị trường hạ nhiệt, thanh khoản chững lại, họ mắc kẹt với khối tài sản khó bán, thậm chí lỗ nặng nếu cần thoát hàng gấp.

Bên cạnh đó, FOMO khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy dự án "ma", đất dính quy hoạch, hoặc phải gánh áp lực tài chính lớn khi dùng đòn bẩy ngân hàng.

Để hạn chế rủi ro từ tâm lý FOMO, nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo và đặt ra nguyên tắc rõ ràng trước khi xuống tiền. Trước hết, cần đầu tư dựa trên giá trị thực, tức là phân tích kỹ hạ tầng, nhu cầu ở thực cũng như tiềm năng khai thác cho thuê thay vì chỉ nghe theo tin đồn.

Song song, việc thẩm định pháp lý là điều bắt buộc, chỉ nên chọn những dự án có đầy đủ giấy tờ minh bạch và được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện giao dịch.

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là kiểm soát dòng tiền, tránh vay mượn vượt quá khả năng chi trả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dễ biến động, để không rơi vào tình cảnh "đu đỉnh".

Cuối cùng, nhà đầu tư cần giữ tư duy dài hạn, coi bất động sản là kênh tích lũy bền vững thay vì chạy theo kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.