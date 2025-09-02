Chủ nhà khóc ròng: Rao bán biệt thự cả năm không ai ngó, chỉ vì cầu thang đặt ngay giữa nhà
Bỏ ra hàng chục tỷ đồng xây dựng căn biệt thự rộng rãi, thiết kế hiện đại, nhưng khi cần bán lại, một gia đình rơi vào cảnh “ế” - khi ròng rã suốt cả năm trời, hàng chục lượt khách đến xem rồi đều lắc đầu.
- 24-08-2025Mất tiền oan vì bẫy lừa nhà đất: 9 thủ đoạn trong giao dịch bất động sản người mua nhất định phải biết
- 22-08-2025Đừng vội xuống tiền tỷ mua nhà trong ngõ nếu chưa biết những điều này
- 18-08-2025Trước khi xuống tiền, người mua đất nhất định phải biết điều này, tránh mất tiền tỷ khi mua phải đất dính quy hoạch
Căn biệt thự nằm trong khu vực có hạ tầng khá phát triển, đường rộng, an ninh tốt. Chủ nhà từng tin rằng với diện tích đất rộng, kiến trúc hiện đại, giá rao bán hoàn toàn hợp lý so với mặt bằng chung. Thế nhưng, dù đăng tin trên nhiều kênh, nhờ cả môi giới quen biết, suốt nhiều tháng qua không có một khách nào chốt mua.
“Người đến xem thì khen nhà đẹp, vị trí ổn, giá cũng không phải quá cao. Nhưng cuối cùng họ đều ra về, không quay lại nữa”, vị chủ nhà chia sẻ.
Theo lời môi giới, nguyên nhân chính nằm ở thiết kế cầu thang đặt ngay giữa nhà, quay thẳng ra cửa chính. Đây là yếu tố mà nhiều người cho rằng không hợp lý.
Vậy vì sao thiết kế cầu thang đặt ngay giữa nhà, quay thẳng ra cửa chính lại khiến nhiều người e ngại khi xuống tiền?
Đầu tiên là về công năng sử dụng, nhiều người cho rằng, cầu thang thẳng hàng cửa ra vào khiến người ngồi ở phòng khách hoặc đứng ngoài cửa rất dễ nhìn thấy, theo dõi khi có ai đi từ cầu thang xuống. Điều này tạo cảm giác mất riêng tư cho gia đình.
Nếu phía sau cầu thang là nhà bếp hoặc phòng sinh hoạt, người muốn lên lầu phải đi vòng ra phía trước, gây bất tiện cho cả gia chủ lẫn khách đến chơi.
Sự sắp đặt này khiến không gian tầng trệt trở nên chia cắt, thiếu sự liền mạch và khó bài trí nội thất.
Ở góc độ phong thủy, nhiều người cho rằng, cửa chính là nơi đón khí vào nhà. Nếu vừa mở cửa đã gặp cầu thang, luồng khí sẽ lập tức bị hút thẳng lên trên, không lan tỏa đều ra tầng trệt. Điều này khiến căn nhà mất cân đối, nhiều người vì thế mà e ngại khi cân nhắc mua.
Thực tế, không ít gia đình khi xây dựng biệt thự thường chú trọng ngoại hình, vật liệu cao cấp nhưng lại bỏ qua những yếu tố về công năng và phong thủy – vốn rất được người mua nhà Việt quan tâm.
Để tránh mất giá vì một lỗi nhỏ, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ khâu thiết kế. Việc bố trí cầu thang hợp lý, tạo sự riêng tư và lưu thông khí hài hòa sẽ giúp căn nhà vừa thuận tiện sử dụng, vừa dễ dàng bán lại khi cần.
An Ninh Tiền Tệ
