Mất tiền oan vì bẫy lừa nhà đất: 9 thủ đoạn trong giao dịch bất động sản người mua nhất định phải biết

Bài viết này sẽ phân tích 9 thủ đoạn phổ biến nhất, dựa trên các trường hợp thực tế, nhằm giúp độc giả nâng cao cảnh giác và tránh rơi vào bẫy.

1. Lừa đảo qua vi bằng: Hình thức mua bán nhà đất thông qua vi bằng xuất hiện ngày càng nhiều. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về bản chất của vi bằng, một số đối tượng đã tiến hành lừa đảo bằng cách rao bán các lô đất không đủ điều kiện pháp lý, phân lô trái phép khi làm hợp đồng mua bán bằng giấy viết tay với những lời cam kết đất này đã có vi bằng do cơ quan thừa phát lại.

Chính điều này đã mang đến những rủi ro lớn, khiến người dân có thể bị lừa trắng tay. Để tránh, hãy luôn kiểm tra sổ đỏ chính chủ và yêu cầu hợp đồng công chứng đầy đủ.

2. Chiếm dụng tiền đặt cọc: Nhiều trường hợp yêu cầu đặt cọc lớn (thường 10-20% giá trị) với lý do "giữ chỗ", sau đó biến mất hoặc hủy giao dịch mà không hoàn tiền.

Thủ đoạn này phổ biến ở các dự án ảo hoặc đất nền vùng ven. Phòng tránh bằng cách chỉ đặt cọc nhỏ (dưới 5%) và ký hợp đồng công chứng, đồng thời kiểm tra thông tin chủ đầu tư qua Sở Xây dựng.

3. Bán một tài sản cho nhiều người: Chủ đất hoặc môi giới sử dụng sổ đỏ thật nhưng bán cùng lúc cho nhiều khách, thu tiền cọc từ nhiều bên rồi bỏ trốn. Nạn nhân chỉ phát hiện khi tranh chấp sang tên. Để cảnh giác, kiểm tra lịch sử giao dịch tại văn phòng đăng ký đất đai và yêu cầu chủ đất cam kết độc quyền trong hợp đồng.

4. Sử dụng sổ đỏ, giấy tờ giả: Nhiều trường hợp làm giả sổ đỏ, giấy tờ nhà đất để bán tài sản không tồn tại hoặc thuộc sở hữu người khác. Thủ đoạn này thường nhắm vào người mua ở xa, ít kiểm tra thực địa. Cách phòng: Xác minh giấy tờ tại cơ quan nhà nước, sử dụng dịch vụ thẩm định pháp lý từ luật sư hoặc ngân hàng.

5. Cam kết chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư: Bán đất nông nghiệp với lời hứa sẽ hỗ trợ chuyển mục đích sử dụng, nhưng thực tế không làm được do quy hoạch hoặc thiếu thủ tục. Người mua mất tiền và không thể xây dựng. Cách phòng tránh, cần kiểm tra quy hoạch tại UBND địa phương trước khi giao dịch.

6. Dàn dựng "sốt ảo" và tạo giá cao: Môi giới thuê "chim mồi" giả làm khách hàng chen chúc mua đất, đẩy giá lên cao để dụ nạn nhân quyết định nhanh. Sau khi mua, giá đất sụt giảm, nạn nhân lỗ nặng. Cảnh giác bằng cách khảo sát giá thị trường độc lập và không vội vàng dưới áp lực đám đông.

7. Bán dự án "ma" hoặc chưa cấp phép: Rao bán đất nền dự án không tồn tại hoặc chưa có giấy phép, sử dụng hình ảnh giả mạo để thu tiền đặt chỗ. Cách phòng tránh: Kiểm tra giấy phép dự án trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, Sở.

8. Giả danh chủ đầu tư hoặc mạo danh thương hiệu: Kẻ lừa lập website giả, sử dụng logo của các tập đoàn lớn để bán dự án ảo và thu tiền qua tài khoản cá nhân. Để phòng tránh, cần liên hệ trực tiếp chủ đầu tư qua kênh chính thức và không chuyển tiền cho cá nhân.

9. Đăng tin giả, thu thập cọc qua mạng: Đăng tin bán/cho thuê nhà đất ảo trên mạng xã hội, yêu cầu chuyển cọc trước để "giữ chỗ", sau đó mất liên lạc. Thủ đoạn này tránh bằng cách xem thực tế bất động sản và chỉ giao dịch qua sàn uy tín.

Những thủ đoạn trên không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng đến an ninh xã hội. Để bảo đảm, người mua cần kiểm tra pháp lý kỹ lưỡng, sử dụng dịch vụ luật sư, tránh giao dịch vội vàng và báo ngay cho cơ quan công an nếu nghi ngờ.

