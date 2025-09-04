TP.HCM dự kiến khởi động xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế 7 tỷ USD từ tháng 9

Theo kết luận vừa công bố của Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm tài chính, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện báo cáo và đề xuất trình thành phố, nhằm đảm bảo tiến độ để Trung tâm tài chính có thể khởi động việc xây dựng từ đầu tháng 9.

Trong đó, Sở Tài chính sẽ giữ vai trò đầu mối, cùng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia xây dựng, điều hành Trung tâm tài chính.

Phía Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chuẩn bị nội dung truyền thông khi thành phố triển khai Nghị quyết của Quốc hội. Riêng Sở Xây dựng sẽ rà soát các quy hoạch, dự án liên quan tại khu vực Thủ Thiêm, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Những thông tin này sẽ là cơ sở để thành phố kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm tài chính.

Khu vực quận 1 với nhiều tòa nhà văn phòng được xem có nhiều lợi thế để hình thành trung tâm tài chính quốc tế.

Trước đó vào ngày 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với hơn 93,5% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Theo tờ trình UBND TP HCM gửi Ban thường vụ Đảng ủy thành phố về nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính, sau khi sáp nhập, TP HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 xã, phường, khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới.

Hiện nay, hệ thống các cơ quan hành chính được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm, gây khó khăn trong điều phối, phối hợp giữa các sở ngành, chưa tạo thuận tiện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc chọn vị trí và xây một trung tâm hành chính tập trung hiện đại, đa chức năng là cấp thiết.

Tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh. Còn Đà Nẵng phát triển tài chính xanh, công nghệ tài chính, dịch vụ số và thử nghiệm có kiểm soát tài sản, tiền số, thu hút các quỹ đầu tư.

Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm tài chính TP HCM sẽ đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm. Trung tâm này được quy hoạch ở phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm, với tổng diện tích 783 ha. Trong đó, diện tích mặt đất chiếm 719 ha, phần còn lại là mặt sông Sài Gòn rộng 64 ha. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính.

Dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Trước mắt cần chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng (tương đương 658 triệu USD) để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, bao gồm 11 lô tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm), trong đó chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở các cơ quan Trung tâm hành chính khoảng 2.000 tỷ đồng.