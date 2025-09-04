Đà Nẵng lập tổ công tác "giải cứu" cho dự án bất động sản nợ 1.000 sổ đỏ

Thành phố Đà Nẵng vừa Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết vướng mắc, kiến nghị, phản ánh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đây là các dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland và Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.

Tổ công tác này do ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Tổ trưởng. Tổ phó là Giám đốc Sở Tài chính và nhiều tổ viên như Giám đốc Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều, Công an thành phố; trưởng Phòng cảnh sát kinh tế, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị Homeland Paraside Village do Dana Homeland làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị số 11 do Công ty TNHH Chỉ Thành làm chủ đầu tư.

Theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, Tổ trưởng Tổ công tác quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp, tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án; phân công, giao nhiệm vụ cho các Thành viên Tổ công tác…

Các dự án tại Đà Nẵng do Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã kéo dài nhiều năm, xảy ra nhiều tranh chấp, kiện tụng.

Thời gian qua, các dự án trên của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland, Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư gặp nhiều vướng mắc, trễ hẹn tiến độ, nhiều người dân mua đất trong các dự án này không được cấp sổ đỏ.

Cá biệt 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt; 7B mở rộng và Hera Complex Rieverside do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cả 3 dự án này đã kéo dài nhiều năm, xảy ra nhiều tranh chấp, kiện tụng; khi có gần 800 trường hợp người dân đặt cọc mua gần 1.000 lô đất tại các dự án trên.

Trước đó, 3 dự án trên được chính quyền điều chỉnh tiến độ, đến hết tháng 12/2025, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

Ba dự án bất động sản do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm Khu đô thị Bách Đạt có tổng diện tích 8,17ha; Khu đô thị 7B mở rộng có diện tích 19,53ha và Khu đô thị Hera Complex Riverside có diện tích 18,26ha.