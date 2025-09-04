Doanh nghiệp có nợ phải trả gần 22.000 tỷ đồng vẫn làm khu đô thị trên trục đường Sông Công - Núi Cốc, cạnh Vành đai 5 Hà Nội

Liên danh CTCP Bất động sản Hano-Vid và CTCP AAC Việt Nam vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, TP Sông Công (nay là phường Bá Xuyên, Thái Nguyên).

Đây là dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2022, sau nhiều lần kêu gọi, đến tháng 7/2024 địa phương đã phê duyệt nhà đầu tư đối với liên danh này.

Theo báo cáo vừa công bố, khu đô thị 1B có diện tích gần 32,5 ha. Hiện trạng dự án có 15 ha đất trồng lúa; 1,7 ha đất ở; còn lại là đất giao thông, trồng cây, đất trống... Để thực hiện sẽ cần tiến hành thu hồi đất của 194 hộ dân.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí 8,8 ha xây dựng các công trình nhà ở; 6,9 ha dành cho cây xanh, thể dục thể thao; còn lại là đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Quy mô dân số khoảng 3.500 người.

Toàn dự án sẽ có 797 lô đất ở, gồm 57 lô biệt thự và 740 lô nhà ở liền kề. Trong đó, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 214 công trình nhà ở tại vị trí các ô đất ở liền kề có vị trí nằm bám trục Sông Công - Núi Cốc, mật độ xây dựng trung bình 80%, chiều cao 4 - 5 tầng.

Ngoài ra, dự án sẽ bố trí 40 lô đất tái định cư cùng quỹ đất nhà ở xã hội, đất ở liền kề bố trí tái định cư, đất trường học, đất tế, đất văn hóa, đất công trình thương mại.

Phía tây dự án giáp Sông Công; phía đông giáp đường Vũ Xuân (ĐT.262); phía nam và bắc giáp khu dân cư, đất nông nghiệp.

Giao thông đối ngoại của dự án này có đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội chạy cắt qua với mặt cắt ngang 62,5 m; tuyến ĐT.262 rộng 19,5 m; trục đường Sông Công - Núi Cốc rộng 22,5 - 36 m...

Về tiến độ, dự kiến đến quý IV/2026 dự án sẽ hoàn thành và kết thúc việc đầu tư xây dựng các hạng mục, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 770 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm 170 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, trong đó AAC Việt Nam góp 84% và Hano-Vid là 16%.

Về chủ đầu tư, Hano-Vid được thành lập vào ngày 1/12/2010 với vốn điều lệ 771,5 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Về cơ cấu cổ đông, công ty được thành lập từ ba pháp nhân gồm: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group).

Trong đó, VID Group là tiền thân của TNR Holdings - nay là Rox Group do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT.

Trên thị trường, Hano-Vid ghi dấu ấn khi triển khai thành công dự án căn hộ cao cấp TNR Goldsilk Complex tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó, thời gian qua Hano-vid cũng liên tiếp được giao các dự án lớn như Khu dân cư phía Tây Nhà máy bia Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên); Khu dân cư đô thị phía Bắc Phố Châu 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; Khu nhà ở Sông Thao, Phú Thọ, Khu dân cư Xuân Đức 4, thành phố Bắc Kạn; Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; Dự án phát triển đô thị số 10A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Khu dân cư số 3A dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.

Hano-Vid cũng gây chú ý trên thị trường tài chính thông qua các đợt phát hành trái phiếu. Từ tháng 7 – 11/2020, Hano-Vid đã phát hành 180 lô trái phiếu, mỗi lô trị giá khoảng 50 tỷ đồng, tổng cộng huy động khoảng 8.700 tỷ đồng.

Thời hạn của các lô trái phiếu này vào khoảng 5-7 năm, hầu hết đều không có tài sản đảm bảo và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) là tổ chức lưu ký.

Theo báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm 2025, tại ngày 30/6, nợ vay từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp ở mức gần 9.544 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2025, nợ phải trả của Hano-Vid hơn 21.899 tỷ đồng, ngoài 9.544 tỷ đồng nói trên, công ty còn hơn 10.100 tỷ đồng nợ phải trả khác và hơn 2.254 tỷ đồng nợ vay ngân hàng.

Đáng nói, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 4,14 lần, tương đương vốn chủ ở mức 5.295 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, Hano-vid ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 9,7 tỷ đồng, tang gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp còn lại trong liên danh là CTCP AAC Việt Nam được thành lập từ năm 2007 với lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, trụ sở tại toà tháp A số 54 A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Tp.Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 5/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 600 tỷ đồng. Hiện bà Vũ Thị Tiên Lữ (sinh năm 1980) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của AAC Việt Nam.

Không chỉ “bắt tay” thực hiện dự án Khu đô thị số 1B, liên danh Hano-vid và ACC Việt Nam còn là đối tác "quen mặt" tại dự án bất động sản khác.

Cụ thể, liên danh AAC Việt Nam- Hano-Vid đã trúng thầu dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng (huyện Lạng Giang cũ) theo Quyết định số 2297 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh sách xếp hạng, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng có diện tích khoảng 25,8 ha với tổng chi phí thực hiện gần 484 tỷ đồng.

Tháng 7/2024, AAC Việt Nam đã mang quyền tài sản phát sinh thuộc 575 lô đất và nhà ở tại Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng đem thế chấp tại MSB.