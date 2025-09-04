Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua nhà lâu năm khẳng định: Có 5 kiểu dự án chung cư giá càng "mềm" càng phải tránh xa

04-09-2025 - 08:15 AM | Bất động sản

Không phải chung cư giá “mềm” nào cũng là cơ hội an cư hay đầu tư. Theo chia sẻ của những người mua nhà lâu năm, có 5 kiểu dự án dù rao bán hấp dẫn đến đâu cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, chất lượng và thanh khoản – mua vào chỉ khiến người sở hữu thêm gánh nặng.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ ngày càng đa dạng, nhiều người mua nhà lần đầu dễ rơi vào "ma trận" lựa chọn. Không ít dự án được quảng bá rầm rộ với mức giá "mềm" hoặc khuyến mãi lớn, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro. Kinh nghiệm của giới đầu  cho thấy, đi tìm mua chung cư không chỉ cần tiền, mà quan trọng hơn là sự tỉnh táo để biết dự án nào không nên xuống tiền.

Người mua nhà lâu năm khẳng định: Có 5 kiểu dự án chung cư giá càng

1. Dự án pháp lý chưa hoàn thiện

Đây là tiêu chí hàng đầu khi chọn chung cư. Một dự án chưa có giấy phép xây dựng, chưa được phê duyệt 1/500, hoặc đang trong quá trình "xin cấp sổ" cho cư dân là dấu hiệu cần tránh. Bởi nếu pháp lý chưa đầy đủ, khả năng chậm tiến độ, dừng thi công, thậm chí "chết yểu" là rất cao. Người mua cũng đối diện nguy cơ không được cấp sổ hồng, khiến việc sang nhượng, thế chấp vay vốn về sau trở nên khó khăn.

2. Dự án bán rẻ bất thường, tiến độ ì ạch

Một số chủ đầu tư đưa ra mức giá thấp hơn thị trường để thu hút khách, nhưng đi kèm với đó là tiến độ xây dựng chậm chạp. Dự án kéo dài nhiều năm không bàn giao khiến người mua vừa mất cơ hội an cư, vừa phải gánh thêm chi phí thuê nhà. Nếu kiểm tra thực tế công trường cho thấy ít nhân công, thi công cầm chừng hoặc nhiều lần lùi tiến độ bàn giao, tốt nhất nên tránh xa.

Người mua nhà lâu năm khẳng định: Có 5 kiểu dự án chung cư giá càng

3. Dự án chủ đầu tư yếu kém, dính tai tiếng

Uy tín của chủ đầu tư là "bảo chứng" quan trọng. Những doanh nghiệp từng bị phản ánh về chất lượng công trình kém, không minh bạch tài chính, hoặc vướng kiện tụng với khách hàng cần được cân nhắc kỹ. Thực tế cho thấy, nhiều dự án do chủ đầu tư thiếu năng lực triển khai thường gặp tình trạng bàn giao chậm, tiện ích không như cam kết, thậm chí phá sản giữa chừng.

4. Chung cư nằm ở vị trí hạ tầng chưa hoàn thiện

Một căn hộ có thể rẻ hơn mặt bằng chung nhưng nếu xung quanh chỉ là đồng trống, hạ tầng giao thông chưa kết nối, thì khả năng tăng giá và tính thanh khoản rất thấp. Cư dân về ở sẽ chịu cảnh đi lại bất tiện, thiếu trường học, bệnh viện, siêu thị… Trong nhiều trường hợp, chi phí sinh hoạt phát sinh cao hơn cả giá trị căn hộ tiết kiệm được.

5. Dự án có mật độ xây dựng dày đặc, thiếu không gian sống

Không ít chung cư quảng bá "tiện ích đầy đủ" nhưng thực tế lại tận dụng tối đa diện tích để xây căn hộ, khiến khuôn viên chật hẹp, thiếu chỗ để xe, sân chơi, cây xanh. Một tòa nhà quá đông hộ dân thường kéo theo cảnh chen chúc thang máy, phí dịch vụ cao nhưng chất lượng quản lý thấp. Đây là những yếu tố làm giảm trải nghiệm sống và giá trị căn hộ lâu dài.

Người mua nhà lâu năm khẳng định: Có 5 kiểu dự án chung cư giá càng

6. Dự án "đánh bóng" bằng quảng cáo quá đà

Người mua cũng cần tỉnh táo trước các chiêu tiếp thị: "căn hộ thông minh chuẩn 5 sao", "chuẩn sống resort", "tiện ích vượt trội"... nhưng khi bàn giao chỉ có một số hạng mục sơ sài. Nếu chỉ dựa vào hình ảnh 3D lung linh mà không đến xem thực tế, rất dễ rơi vào cảnh "hình một đằng, nhà một nẻo".

Mua chung cư là quyết định lớn, liên quan đến tài sản tích lũy của cả gia đình. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào giá hay khuyến mãi, người mua cần đi thực địa, tìm hiểu kỹ pháp lý, uy tín chủ đầu tư, tiến độ thi công và chất lượng hạ tầng. Có những dự án, dù được rao bán với mức giá "ngon lành", nhưng chính giới đầu tư lão luyện cũng thẳng thắn khuyên: không nên mua. Sự cẩn trọng hôm nay sẽ giúp người mua tránh được rủi ro pháp lý, chất lượng và giữ vững giá trị tài sản trong tương lai.

Minh Lan

