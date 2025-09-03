Bán căn nhà đất được 5,4 tỷ đồng, chủ nhà phải trả phí môi giới 120 triệu đồng: "Lúc đưa tiền tiếc đứt ruột, nhưng đó cũng là phần phí môi giới đáng được hưởng"

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phức tạp, môi giới trở thành “cầu nối” quan trọng giúp chủ nhà tìm được người mua phù hợp, rút ngắn thời gian giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người quan tâm nhất khi chốt được giao dịch lại là: bán được nhà thì chủ nhà phải trả bao nhiêu tiền môi giới, và khoản chi phí này có thực sự đáng bỏ ra hay không?

Theo ghi nhận từ thị trường, phí môi giới hiện nay thường dao động từ 1% đến 3% giá trị bất động sản. Với căn hộ chung cư, mức phí thường ở ngưỡng 1 – 2%, trong khi với nhà đất thổ cư, biệt thự hoặc tài sản giá trị cao, con số này có thể lên đến 2 – 3%. Một số trường hợp đặc biệt, khi môi giới phải tham gia sâu vào khâu pháp lý, kết nối vay vốn hay hỗ trợ sang tên, mức hoa hồng còn được thỏa thuận cao hơn.

Như vậy, nếu một căn hộ được bán với giá 3 tỷ đồng, phí môi giới mà chủ nhà cần chi trả thường rơi vào khoảng 30 – 60 triệu đồng. Với một căn liền kề trị giá 15 tỷ đồng, mức phí có thể dao động từ 300 đến 450 triệu đồng.

Sở dĩ chi phí môi giới khác nhau bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với một căn nhà mặt phố ở vị trí trung tâm, tính thanh khoản cao, môi giới thường dễ tìm được khách hàng nên mức phí sẽ thấp hơn. Ngược lại, những bất động sản vùng ven, ít người quan tâm, đòi hỏi môi giới phải bỏ nhiều công sức, thời gian và chi phí marketing thì hoa hồng thường cao hơn.

Ngoài ra, mức độ hỗ trợ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phí. Nếu môi giới chỉ đơn thuần tìm khách thì khác với trường hợp họ lo trọn gói các khâu từ kiểm tra pháp lý, chuẩn bị hợp đồng, kết nối ngân hàng cho đến sang tên sổ đỏ. Bên cạnh đó, kênh phân phối cũng tạo nên sự chênh lệch. Các sàn giao dịch lớn thường áp dụng mức phí chuẩn 2%, trong khi môi giới tự do có thể linh hoạt hơn để hút khách hàng.

Anh Phùng (Khương Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi bán căn nhà 35m2 với giá 5,4 tỷ đồng. Giao dịch xong chuyển khoản trả môi giới 120 triệu đồng, tính ra mức phí hơn 2,2%. Lúc đưa tiền tiếc đứt ruột, nhưng đó cũng là phần phí môi giới đáng được hưởng. Trước đó, môi giới ký hợp đồng với tôi là mức phí 3% nhưng để giao dịch nhanh trôi, môi giới đã cắt bớt hoa hồng".

Không ít chủ nhà cho rằng khoản phí môi giới là “tiền mất” vì bản thân họ mới là người sở hữu tài sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu không có môi giới, tài sản có thể rao bán hàng tháng trời mà không tìm được khách, hoặc phải hạ giá sâu để chốt giao dịch. Nhờ hệ thống khách hàng sẵn có và kênh tiếp thị chuyên nghiệp, môi giới giúp rút ngắn thời gian bán và đôi khi còn mang về giá tốt hơn so với khi chủ nhà tự xoay xở.

Anh Tuấn, một chủ nhà tại Hà Đông, chia sẻ rằng ban đầu anh ngại trả phí môi giới nên tự đăng tin suốt ba tháng trời nhưng không hiệu quả. Sau đó, khi nhờ đến môi giới, chỉ trong vòng hai tuần đã có khách chốt mua. Anh mất 50 triệu tiền hoa hồng nhưng cảm thấy xứng đáng vì tiết kiệm được thời gian và tránh rủi ro trong thủ tục.

Trong những năm gần đây, xu hướng minh bạch hóa chi phí môi giới ngày càng rõ nét. Nhiều chủ đầu tư, sàn giao dịch áp dụng cơ chế ký hợp đồng dịch vụ rõ ràng về tỷ lệ hoa hồng và phương thức thanh toán, giúp tránh tranh chấp và bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên. Một số đơn vị còn quy định mức hoa hồng cố định theo sản phẩm thay vì phần trăm, tạo sự minh bạch và dễ tính toán hơn cho khách hàng.