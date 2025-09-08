Hà Nội điều chỉnh quy hoạch "đất vàng" Tây Hồ Tây

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất C1-CC3.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại lô đất C1-CC3 được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất.

Theo nội dung điều chỉnh, lô đất C1-CC3 có diện tích hơn 1 ha, thuộc nhóm đất công cộng cấp thành phố - khu vực, được quy hoạch sử dụng để xây dựng công trình văn phòng, thương mại dịch vụ, văn hóa tổng hợp.

Về không gian kiến trúc và thiết kế đô thị yêu cầu bố cục hiện đại, đơn giản, tối đa 35 tầng nổi. Kết nối hài hòa với các dự án xung quanh.

Cùng với đó, ưu tiên đèn LED, năng lượng mặt trời. Khuyến khích khai thác nghệ thuật ánh sáng nhất là hình ảnh về đêm như chiếu sáng công trình, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng cây xanh, sân vườn nội bộ...

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Tầng hầm đỗ xe được bố trí với diện tích hơn 2,3 ha. Xây dựng các trụ sạc cho xe điện (ô tô, xe máy, xe đạp điện....) và trạm biến áp, hệ thống xử lý nước thải cục bộ.

Về không gian ngầm được xây dựng 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn tầng hầm hơn 3,2 ha. Phạm vi tầng hầm được phép trùng với chỉ giới đường đỏ và ranh giới ô đất.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ quy hoạch điều chỉnh, cập nhật vào hồ sơ tổng thể.

UBND phường Xuân Đỉnh công bố công khai nội dung được điều chỉnh; phối hợp giám sát thi công theo đúng quy định.

Công ty TNHH Phát triển THT - chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo nội dung quy hoạch được duyệt, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quy trình pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng. Các Sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định chuyên ngành.

Ở một diễn biến khác, UBND TP.Hà Nội mới đây đã ra quyết định giao hơn 41.255 m2 đất tại các ô K4TT1 và K4CX1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) tại phường Xuân Đỉnh, cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý và đề xuất phương án sử dụng.

Trong quỹ đất này, khoảng 36.650 m2 được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng, phần còn lại hơn 4.605 m2 dành cho cây xanh và đường dạo. Đây là phần đất được giao không thu tiền sử dụng, song đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm hoàn trả chi phí hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển THT.

Trước đó, đầu tháng 7, thành phố cũng giao gần 7 ha đất tại Tây Hồ Tây cho Phát triển THT triển khai đợt 7 giai đoạn 2, trong đó 4.600 m2 tại ô ký hiệu K2HH1 sẽ để xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp. Khoảng 27.000 m2 tại ô ký hiệu K2CT1 được dành xây dựng khu nhà ở cao tầng. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Gần 800.000 m2 đất tại các ô ký hiệu C2TH1 và C2NT1 cũng được bàn giao để xây trường mẫu giáo và tiểu học. Hơn 12.000 m2 được giao để chủ đầu tư xây dựng đường đô thị, khu vực theo quy hoạch. Sau khi xây dựng xong công trình, Công ty TNHH Phát triển THT có trách nhiệm duy trì, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.