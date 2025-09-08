Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế 172.000 tỷ đồng trong tháng 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 159 về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Công điện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,3 - 8,5% và hai con số trong giai đoạn tiếp theo gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tại Công điện, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung hoàn thành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, đồng thời có cơ chế, chính sách hiệu quả để thu hút các định chế tài chính lớn, chất lượng, các quỹ đầu tư quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan được giao xây dựng các Nghị định để vận hành trung tâm tài chính quốc tế phải hoàn thành trong tháng 9.

Theo Bộ Tài chính, hiện cơ quan này đang dự thảo hai nghị định quan trọng. Một là nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và TP. Đà Nẵng, hướng dẫn các điều khoản tại Nghị quyết 222/2025. Hai là nghị định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm quy định về thuế, ưu đãi, chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và thành viên trung tâm tài chính.

Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng...

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ xác định 3 động lực chiến lược mới của nền kinh tế là khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế, sớm phê duyệt dự án điện hạt nhân và chuẩn bị triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các Bộ, ngành liên quan phải gấp rút xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cùng các khu thương mại tự do, đồng thời hoàn thiện ngay các nghị định để triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội với hạn chót là ngày 15/9.

Trước đó vào ngày 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với hơn 93,5% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9, định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Theo tờ trình UBND TP HCM gửi Ban thường vụ Đảng ủy thành phố về nghiên cứu triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính, sau khi sáp nhập, TP HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 xã, phường, khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính, dự kiến tinh gọn 20% trong 5 năm tới.

Hiện nay, hệ thống các cơ quan hành chính được bố trí phân tán ở nhiều địa điểm, gây khó khăn trong điều phối, phối hợp giữa các sở ngành, chưa tạo thuận tiện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, việc chọn vị trí và xây một trung tâm hành chính tập trung hiện đại, đa chức năng là cấp thiết.

Tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh. Còn Đà Nẵng phát triển tài chính xanh, công nghệ tài chính, dịch vụ số và thử nghiệm có kiểm soát tài sản, tiền số, thu hút các quỹ đầu tư.

Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm tài chính TP HCM sẽ đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm. Trung tâm này được quy hoạch ở phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm, với tổng diện tích 783 ha. Trong đó, diện tích mặt đất chiếm 719 ha, phần còn lại là mặt sông Sài Gòn rộng 64 ha. Giai đoạn đầu, khu lõi rộng 9,2 ha tại Thủ Thiêm sẽ được ưu tiên triển khai, là nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên trách lĩnh vực tài chính.

Dự kiến sơ bộ đầu tư cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương 7 tỷ USD). Trước mắt cần chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng (tương đương 658 triệu USD) để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, bao gồm 11 lô tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm), trong đó chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở các cơ quan Trung tâm hành chính khoảng 2.000 tỷ đồng.