Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu xây dựng "siêu làng" 44.000 tỷ đồng

HĐQT CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng tổng thầu xây dựng với CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) để thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục thuộc Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Phó Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế quyết định nội dung chi tiết Hợp đồng tổng thầu (bao gồm nhưng không giới hạn: phạm vi công việc cụ thể, giá trị Hợp đồng...) và ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tổng thẩu theo phê duyệt của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật.

Khu vực phát triển dự án Làng Vân do Vinpearl làm chủ đầu tư.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024. Đại dự án của Vinpearl có vị trí đắc địa khi lưng tựa núi và rừng Hải Vân, hướng vịnh Đà Nẵng.

Quy mô dự án khoảng 512,2 ha; dân số khoảng 19.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 43.922,03 tỷ đồng với các công trình nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục, y tế.

Ngày 22/6 vừa qua, Dự án Làng Vân chính thức khởi công. Tiến độ hoàn thành của dự án được cơ quan quản lý duyệt vào quý IV/2029. Tuy nhiên, Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027.

Cuối tháng 7/2025, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo dự án Làng Vân của Vinpearl đủ điều kiện huy động 16.850 tỷ đồng để phát triển nhà ở, thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh, liên doanh, liên kết của các cá nhân, tổ chức. Thời gian huy động vốn cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng dự án.