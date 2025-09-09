Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu xây dựng "siêu làng" 44.000 tỷ đồng

09-09-2025 - 06:54 AM | Bất động sản

Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho đại dự án Làng Vân có quy mô hơn 512 ha.

HĐQT CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) vừa phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng tổng thầu xây dựng với CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) để thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho các hạng mục thuộc Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Phó Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình thực tế quyết định nội dung chi tiết Hợp đồng tổng thầu (bao gồm nhưng không giới hạn: phạm vi công việc cụ thể, giá trị Hợp đồng...) và ký kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tổng thẩu theo phê duyệt của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật.

Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu xây dựng "siêu làng" 44.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Khu vực phát triển dự án Làng Vân do Vinpearl làm chủ đầu tư.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024. Đại dự án của Vinpearl có vị trí đắc địa khi lưng tựa núi và rừng Hải Vân, hướng vịnh Đà Nẵng.

Quy mô dự án khoảng 512,2 ha; dân số khoảng 19.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 43.922,03 tỷ đồng với các công trình nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục, y tế.

Ngày 22/6 vừa qua, Dự án Làng Vân chính thức khởi công. Tiến độ hoàn thành của dự án được cơ quan quản lý duyệt vào quý IV/2029. Tuy nhiên, Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027.

Cuối tháng 7/2025, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo dự án Làng Vân của Vinpearl đủ điều kiện huy động 16.850 tỷ đồng để phát triển nhà ở, thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh, liên doanh, liên kết của các cá nhân, tổ chức. Thời gian huy động vốn cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng dự án.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn

TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn Nổi bật

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ đến một xã ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 30 km để khảo sát đầu tư 2 dự án “khủng”

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ đến một xã ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 30 km để khảo sát đầu tư 2 dự án “khủng” Nổi bật

Bất động sản khu Đông TP.HCM khó hạ nhiệt, vì sao?

Bất động sản khu Đông TP.HCM khó hạ nhiệt, vì sao?

06:53 , 09/09/2025
Những "góc khuất" nhà chung cư khi ở rồi mới vỡ òa ra

Những "góc khuất" nhà chung cư khi ở rồi mới vỡ òa ra

06:53 , 09/09/2025
Dân đầu tư bất động sản chỉ thẳng: Những loại căn hộ nhỡ mua vào rồi khó bán lại

Dân đầu tư bất động sản chỉ thẳng: Những loại căn hộ nhỡ mua vào rồi khó bán lại

06:33 , 09/09/2025
Một xã tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất hơn 2.600 hộ dân để làm khu đô thị rộng 300 ha, trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng

Một xã tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất hơn 2.600 hộ dân để làm khu đô thị rộng 300 ha, trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng

06:32 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên