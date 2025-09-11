Lộ diện tài sản đáng giá bậc nhất lúc này trong khối tài sản còn lại của ông Trịnh Văn Quyết

Sau hơn 3 năm phong toả, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Tư pháp về việc hủy bỏ quyết định tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng đối với các tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch CTCP Tập đoàn FLC cùng một số cá nhân liên quan.

Được biết, tại thời điểm năm 2024, khối tài sản cá nhân tích lũy trong hơn 20 năm lập nghiệp vào khoảng 4.800–5.000 tỷ đồng (thời điểm đó bị phong tỏa). Các tài sản của ông Quyết gồm có hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, tương đương 30,34% vốn điều lệ tập đoàn; hơn 218 triệu cổ phần tại CTCP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES; hơn 7,6 triệu cổ phiếu GAB tại CTCP đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC và hơn 1 tỷ cổ phần tại CTCP quản lý vốn và tài sản FLC Holding.

Cùng với đó là hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART tại CTCP chứng khoán BOS, 669.000 cổ phần tại CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam, hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP FLC Travel, hơn 11 triệu cổ phần tại CTCP Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn, 60.000 cổ phần tại CTCP từ thiện xã hội FLC. Trong số tài sản bị kê biên, còn có bất động sản tại Khu đô thị Mỹ Đình 2 (Hà Nội) với diện tích hơn 1.200 m2.

Trước đó trong năm 2017, đỉnh cao tài sản của ông Trịnh Văn Quyết được ghi nhận lên tới khoảng 58.800 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên từ năm 2018, cổ phiếu họ FLC lao dốc không phanh xuống vài nghìn đồng khiến giá trị tài sản của ông Quyết sụt giảm còn khoảng 2.310 tỷ đồng. Song song với đó, ông còn đối diện hàng loạt vấn đề pháp lý.

Hiện nay, trong khối tài sản của Tập đoàn FLC, dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội) được ví như viên ngọc đáng giá. Hausman Premium Residences sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, sát trục đường 70 mới - hai trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội.

Đường Lê Quang Đạo kéo dài sau khi thông xe toàn tuyến.

Lợi thế kết nối càng được củng cố khi tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chính thức thông xe toàn tuyến. Đặc biệt, trụ sở bộ ngành khu Mễ Trì được đặt tại vị trí tiếp giáp với Đại lộ Thăng Long, đường Cương Kiên và đường Lê Quang Đạo kéo dài. Ước tính trong tương lai, sẽ có hàng vạn công chức, doanh nghiệp và nhân viên các bộ, ban ngành về làm việc tại tuyến đường dài 2,6 km này, kéo theo sự gia tăng nhu cầu sở hữu và thuê nhà để ở.

Với diện tích đất hơn 10.300 m2, dự án cung cấp ra thị trường khoảng hơn 400 căn hộ cao cấp, được quy hoạch đồng bộ gồm một tòa tháp cao 12 tầng nổi nhưng có tới 3 tầng hầm, đảm bảo mỗi căn hộ có 1-2 vị trí đỗ xe ô tô, điều mà các dự án nội đô đang rất đau đầu vì không có quỹ tầng hầm đủ đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Với chiều cao chỉ 12 tầng, đây là dự án căn hộ chung cư duy nhất của khu vực Tây Hà Nội có tầm nhìn 100% như ở biệt thự và không bị che chắn bởi các tòa cao ốc chọc trời, các căn phòng đều có tầm view thoáng rộng, đón được ánh sáng tự nhiên.

Thời điểm mới mở bán vào đầu tháng 6, giá căn hộ tại đây trung bình chỉ khoảng 80 triệu đồng/m2, chỉ sau 3 tháng, hiện giá căn hộ đã lên đến 110 - 120 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận tiến độ dự án hiện đã lên sàn tầng 6.

Tập đoàn FLC cho biết Hausman Premium Residences đang được thi công theo tiến độ và dự kiến được bàn giao vào năm 2026.

Điểm nhấn quan trọng giúp Hausman Premium Residences thu hút sự quan tâm chính là pháp lý minh bạch, trong khi phần lớn các dự án còn lại của FLC đều đang đứng im. Trước đó vào ngày 3/6/2025, dự án Hausman Premium Residences chính thức được xác nhận đủ điều kiện mở theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản hiện hành.