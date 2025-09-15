Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ đầu tư Aqua City gia hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm, chấp nhận nâng lãi suất cố định lên 10,5%

15-09-2025 - 15:53 PM | Bất động sản

Sau nửa đầu năm 2025 lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng, Thành phố Aqua thông báo kéo dài thời hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 24 tháng, đồng thời điều chỉnh lãi suất cố định lên mức 10,5%/năm.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa công bố nghị quyết của người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh một số điều khoản lô trái phiếu TPACH2125001.

Cụ thể, được sự chấp thuận của trái chủ, Thành phố Aqua kéo dài thời hạn lô trái phiếu này từ 48 tháng thành 72 tháng, qua đó ngày đáo hạn được lùi tới 17/9/2027.

Lãi suất mới cố định 10,5%/năm, áp dụng từ ngày 17/9/2025 và không bao gồm ngày 17/9/2027. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi (bắt đầu áp dụng từ ngày 17/9/2025). Gốc trái phiếu được thanh toán tài ngày đến hạn.

Chủ đầu tư Aqua City gia hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm, chấp nhận nâng lãi suất cố định lên 10,5%- Ảnh 1.

Tại thời điểm 30/6/2025, nợ phải trả của Thành phố Aqua ở mức 9.974 tỷ đồng

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu mã TPACH2125001 có giá trị 500 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm, phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2025, sau đó được gia hạn đến ngày 17/9/2027 như trên.

Ngoài ra, Thành phố Aqua còn 2 lô trái phiếu khác đang lưu hành trên thị trường. Trong đó, Lô trái phiếu TPACH2124002 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2026. Còn lô trái phiếu TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng, phát hành ngày 22/6/2020 và đáo hạn vào ngày 22/6/2026.

Trong nửa đầu năm nay, công ty đã thanh toán tổng cộng 77 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô trái phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Thành phố Aqua lại quay đầu lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2024, doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế 546 tỷ đồng sau 2 năm lỗ đậm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Thành phố Aqua ở mức 11.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng tới 42% lên 1.608 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 9.974 tỷ đồng; giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng lại gấp 6,2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, gồm 2.101,9 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu và khoản nợ phải trả khác hơn 7.779 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City quy mô 1.000 ha ở TP Biên Hòa, Đồng Nai (cũ), đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

