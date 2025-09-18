Từ ngày tỷ phú Phạm Nhật Vượng khuyên "chọn VIC thay vì vàng": Cổ phiếu VIC đã tăng gần 3 lần, còn vàng gần như đứng im

Còn nhớ, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tập đoàn Vingroup hồi cuối tháng 4, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng gây chú ý với phát biểu: "Nên chọn VIC hay chọn vàng? Anh chọn VIC là đúng rồi đấy, với tâm huyết, công sức của từng này người, từng bước giá trị sẽ được tạo ra, đẳng cấp sẽ được công nhận. Tuy nhiên, giống như tàu phải có lúc có sóng, có gió, nên vội vàng nhảy khỏi tàu thì khó bơi tiếp".

Ông Phạm Nhật Vượng cũng nhấn mạnh: "Chưa bán thì chưa mất, thị giá VIC sẽ trở lại". Nhận định này được lặp lại trong giai đoạn khó khăn nhất của VIC và nay đã trở thành hiện thực khi cổ phiếu bứt phá ngoạn mục.

Từ đó đến nay, thị giá VIC đã tăng chóng mặt, từ vùng giá 58.000 đồng/cổ phiếu lên 143.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,5 lần.

Đà tăng này đã đưa vốn hóa Vingroup lên hơn 555.000 tỷ đồng, vượt qua "ông lớn" Vietcombank (VCB) để trở thành cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến thị giá VIC.

Trước đây, trong giai đoạn 2018 – 2020, VIC từng là doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất thị trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, Vietcombank đã vượt lên và duy trì vị trí dẫn đầu cho đến phiên 17/9.

Trong khi đó, so với mức giá 121 triệu đồng/lượng vàng (kết phiên ngày 24/4 khi ông Phạm Nhật Vượng khẳng định), thì hiện giá vàng mới tăng 7% lên 129 triệu đồng/lượng. Tính từ thời điểm đó đến nay, biên độ tăng giá vàng khá khiêm tốn nếu so với mức tăng của VIC.

Diễn biến giá vàng trong gần 5 tháng gần đây.

Không chỉ VIC, hai cổ phiếu khác họ Vingroup là VHM và VRE cũng tăng gấp đôi trong 5 tháng qua.

Sự thăng hoa của cổ phiếu họ Vingroup đồng thời kéo theo giá trị tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng gia tăng đáng kể.

Theo dữ liệu từ Forbes, trong đến ngày 17/9/2025, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 424 triệu USD lên mức 14,2 tỷ USD. So với con số 4,4 tỷ USD vào cuối năm 2024, từ đầu năm đến nay tài sản của ông tăng thêm 9,8 tỷ USD (tương đương 257.700 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 188 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Thậm chí khối tài sản trên còn lớn hơn tổng tài sản của 4 vị tỷ phú Việt khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.



