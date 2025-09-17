Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lotte chuẩn bị làm một điều đặc biệt tại Việt Nam

17-09-2025 - 13:55 PM | Bất động sản

Tập đoàn Lotte cho biết sẽ mở thêm 2-3 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tương tự như Lotte Mall West Lake Hanoi.

Tại một sự kiện diễn ra vào ngày 15/9 tại Seoul, ông Kim Sang-hyun - Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành Lotte Shopping chia sẻ công ty có kế hoạch mở thêm 2-3 trung tâm thương mại tại Việt Nam, với mục tiêu tăng hơn gấp đôi lợi nhuận hoạt động vào năm 2030.

"Đến năm 2030, chúng tôi sẽ mở thêm hai đến ba trung tâm thương mại tại Việt Nam, tương tự như Lotte Mall West Lake Hanoi mà chúng tôi đã ra mắt vào tháng 9/2023", ông Kim Sang-hyun nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, hiện Lotte Shopping đang vận hành 3 cửa hàng bách hóa và 16 siêu thị, trong đó Lotte Mall West Lake Hanoi được coi là thành công nhất. Lotte Mall West Lake Hanoi có diện tích 354.000 m2 (tương đương 50 sân bóng đá), trung tâm thương mại này đã tạo nên sự khác biệt so với các trung tâm bán lẻ khác trong nước nhờ sự quy tụ của các thương hiệu xa xỉ và thời trang nhanh quốc tế.

Trong tổng số 233 cửa hàng tại đây, có đến 40% là các thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Nhiều nhãn hàng cao cấp như Chanel Beauty, Lancome và Coach cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại này.

Tính đến cuối tháng 6, doanh thu lũy kế trung tâm thương mại này đã vượt 200 tỷ won và chạm mốc 300 tỷ won (hơn 5.700 tỷ đồng) vào cuối tháng 12/2024. Cùng thời gian đó, tổng lượt khách tham quan đã vượt 12 triệu người, cao hơn dân số 8,6 triệu người của Hà Nội.

Tại Việt Nam, hiện Lotte Shopping đang vận hành 3 cửa hàng bách hóa và 16 siêu thị.

Tại Hà Nội, Lotte còn có một trung tâm thương mại khác ở Liễu Giai. Việt Nam được coi là thị trường quan trọng thứ ba của Lotte, sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại sự kiện, ông Kim Sang-hyun cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đạt doanh thu 20.300 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 1.300 tỷ won vào năm 2030 bằng cách thúc đẩy mở rộng kinh doanh quốc tế và các doanh nghiệp mới tập trung vào công nghệ bán lẻ làm "động lực tăng trưởng".

Trước đó vào năm 2024, Lotte Shopping ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 13.980 tỷ won và 473,1 tỷ won. Mục tiêu lợi nhuận kinh doanh năm 2030 của công ty gần gấp ba lần con số này.

Lotte đang nhắm đến phân khúc người tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam bằng cách áp dụng chiến lược marketing theo phong cách Hàn Quốc, đồng thời tận dụng sức hút ngày càng lớn của văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc để khai thác sức mua đang tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, Lotte cũng có kế hoạch tăng hiện diện ở Indonesia. Hiện tập đoàn này vận hành 48 siêu thị Lotte Mart và một trung tâm thương mại tại quốc gia này.

Tú An (tổng hợp)

An Ninh Tiền Tệ

