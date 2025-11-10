Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới
Sau hơn 20 năm im lìm, Khu đô thị Hồ Gươm Xanh tái khởi động rầm rộ, kéo giá đất khu vực tăng cao, đánh dấu sự trở lại của một đại dự án từng bị lãng quên trên trục Quốc lộ 13.
Bài và ảnh: Huy Nguyễn
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-du-an-mot-ty-usd-ho-guom-xanh-bo-hoang-hon-20-nam-nay-co-dien-bien-moi-205251105145219607.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM