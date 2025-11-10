Đáng lưu ý là dự án được được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương từ năm 2002 nhưng hơn 20 năm qua, dự án hầu như vẫn án binh bất động vì vướng mắc pháp lý. Chỉ có “hồ Gươm”, “tháp Rùa” được xây dựng. Phải đến cuối tháng 6 vừa qua, dự án mới được khởi công