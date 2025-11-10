Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới

10-11-2025 - 07:57 AM | Bất động sản

Sau hơn 20 năm im lìm, Khu đô thị Hồ Gươm Xanh tái khởi động rầm rộ, kéo giá đất khu vực tăng cao, đánh dấu sự trở lại của một đại dự án từng bị lãng quên trên trục Quốc lộ 13.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 1.

Khu đô thị Hồ Gươm Xanh do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 25ha và vốn gần 1 tỷ USD. Dự kiến dự án cung cấp hơn 4.000 sản phẩm gồm nhà phố, biệt thự, shophouse.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 2.

Dự án nằm trên Quốc lộ 13, cách trung tâm thành phố khoảng 19 km, cách Dĩ An khoảng 7 km và Thủ Dầu Một cũ chỉ 15 km. Trong bán kính 5 km, cư dân dễ dàng kết nối nhanh với các tuyến Vành đai 3, Quốc lộ 1, DT743, DT745, thuận lợi về giao thương và di chuyển.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 3.

Đặc biệt, dự án được quy hoạch theo ý tưởng “Hồ Gươm giữa lòng Nam Bộ”, với hồ trung tâm rộng hơn 3 ha, bằng 1/4 diện tích hồ Gươm ở Hà Nội. Bên hồ còn có một “tháp Rùa” giống hệt phiên bản thật ở Thủ đô.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 4.

Hơn nữa, dự án còn có một mặt giáp nhánh sông Sài Gòn, vừa tạo lợi thế về không gian thoáng mát, vừa mở ra cảnh quan sông nước hiếm thấy trong khu vực trung tâm Thuận An.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 5.

Đáng lưu ý là dự án được được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận chủ trương từ năm 2002 nhưng hơn 20 năm qua, dự án hầu như vẫn án binh bất động vì vướng mắc pháp lý. Chỉ có “hồ Gươm”, “tháp Rùa” được xây dựng. Phải đến cuối tháng 6 vừa qua, dự án mới được khởi công

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 6.

Cổng chính của dự án giáp Quốc lộ 13, biển hiệu đã được dựng nổi bật trước khu đất, trong khi toàn bộ khu vực xung quanh được quây tôn kín.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 7.

Bên trong, nhiều máy móc đang thi công hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, từ hệ thống thoát nước, cấp điện đến đường nội khu.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 8.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 9.

Khu vực cầu nối dọc tuyến đường Ngô Quyền vào dự án, cần cẩu, máy xúc, ô tô tải hoạt động liên tục.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 10.

Toàn bộ dự án được quy hoạch đồng bộ trên diện tích gần 25ha, với hơn 60% dành cho cảnh quan và hạ tầng. Dự kiến cung cấp hơn 4.000 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự, cùng hệ thống tiện ích như trường học, nhà ở xã hội, trung tâm sự kiện và khách sạn 5 sao.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 11.

Theo ông Chẩn, một người dân sinh sống gần khu vực dự án, chia sẻ: “ Khu đất trước kia bỏ trống lâu năm, nay thi công rầm rộ nên giá tăng rõ. Nhà ngay bên đường kia chỉ khoảng 4x10m, mà có người trả tới 2,5 tỷ đồng, tức hơn 60 triệu đồng/m², mà chủ vẫn chưa bán.”

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 12.

Ngoài ra, trong bán kính 5km, khu vực dự án còn có nhiều tiện ích lớn như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, trường học, các khu công nghiệp lớn, giúp Khu đô thị Hồ Gươm xanh đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê thương mại.

Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới- Ảnh 13.

Đặc biệt, Thuận An là một trong ba đô thị lõi của vùng TP.HCM mở rộng, đang hưởng lợi từ việc mở rộng Quốc lộ 13 lên 10 làn xe, tuyến Metro số 1 kéo dài đến Bình Dương và Vành đai 3.

 TP.HCM: Đoạn đường dài 8 km nhưng có hơn 10.000 căn hộ chung cư, nối cảng lớn nhất với sân bay rộng nhất Việt Nam

Bài và ảnh: Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn hộ 1 ngủ vài chục m2, muốn mua phải trả chênh đến 400 triệu đồng/căn

Căn hộ 1 ngủ vài chục m2, muốn mua phải trả chênh đến 400 triệu đồng/căn Nổi bật

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup có tòa tháp lấn biển 108 tầng cao nhất thế giới nhận chỉ đạo mới từ lãnh đạo TPHCM

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup có tòa tháp lấn biển 108 tầng cao nhất thế giới nhận chỉ đạo mới từ lãnh đạo TPHCM Nổi bật

TP Hồ Chí Minh: Đất nền 1,3 tỷ đồng hấp dẫn nhà đầu tư

TP Hồ Chí Minh: Đất nền 1,3 tỷ đồng hấp dẫn nhà đầu tư

08:00 , 10/11/2025
Hải Phòng cấp tốc đẩy tiến độ thành lập KKT chuyên biệt rộng 5.300ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 338.000 tỷ đồng trong năm 2025

Hải Phòng cấp tốc đẩy tiến độ thành lập KKT chuyên biệt rộng 5.300ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 338.000 tỷ đồng trong năm 2025

07:54 , 10/11/2025
Vùng đất cách trung tâm Hà Nội 30km từng bị “ngủ quên”, nay được các ông lớn bất động sản “đánh thức”

Vùng đất cách trung tâm Hà Nội 30km từng bị “ngủ quên”, nay được các ông lớn bất động sản “đánh thức”

07:53 , 10/11/2025
Gỡ vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất ở

Gỡ vướng mắc chuyển mục đích sử dụng đất ở

07:18 , 10/11/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên