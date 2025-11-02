TP.HCM: Đoạn đường dài 8 km nhưng có hơn 10.000 căn hộ chung cư, nối cảng lớn nhất với sân bay rộng nhất Việt Nam
Tuyến Võ Chí Công đang là trục chính kết nối với cảng Cát Lái - cảng có lượng hàng thông qua chiếm hơn 25% cả nước. Vào năm sau, đây cũng là một trong các tuyến chủ đạo nối thành phố mang tên Bác với sân bay Long Thành.
Võ Chí Công là con đường huyết mạch ở khu đông TP.HCM khi kết nối với hàng loạt địa điểm quan trọng như: Khu vực quận 7 cũ, cảng Cát Lái, khu công nghệ cao…
Không những thế, chỉ tính riêng đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu dài 8 km đã có khoảng 20 dự án bất động sản với hơn 10.000 căn hộ. Tiêu biểu như Hậu Giang Pearl 2712 căn, Sarita Khang Điền 1570 căn, Flora Fuji căn, Citi Soho 781 căn, La Premier (750 căn), Citi Home (750 căn)...
Không những thế, đây còn là con đường chủ đạo kết nối với
cảng Cát Lái - cảng container lớn nhất Việt Nam. Năm 2024, cảng đã thông qua 5,8 triệu container, chiếm hơn 25% tổng sản lượng cả nước.
Và đến năm 2026 khi
sân bay Long Thành đưa vào sử dụng, đường Võ Chí Công sẽ càng trở nên quan trọng khi nó là một trong những trục chính nối thành phố lớn nhất cả nước với sân bay thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Long Thành là sân bay rộng nhất cả nước (5.000 ha) và có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Vì thế, việc mở rộng đường Võ Chí Công càng trở nên cấp thiết. Và Sở Giao thông Vận tải của Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập đã đề xuất mở rộng đường Võ Chí Công, đoạn 8 km từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu, từ 6 làn hiện nay lên 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 3.400 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các cầu dọc tuyến cũng được đề xuất mở rộng gồm: Cầu Kinh Một Tấn; cầu Ngọn Ngay; cầu Kỳ Hà 1, cầu Kỳ Hà 2, cầu Kỳ Hà 4. Hiện các cầu này chỉ rộng 8,5 m và đang tạo nút thắt cổ chai, gây ùn tắc cục bộ.
Tuy vậy, sau hơn một năm đề xuất dự án mở rộng đường Võ Chí Công vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, dự án nút giao Mỹ Thuỷ - nút giao giúp tách luồng xe container với khu dân cư Cát Lái trên đường Võ Chí Công - đã bị chậm tiến độ nhiều năm vì chưa giải phóng xong mặt bằng.
Điều này khiến đường Võ Chí Công thường xuyên ùn tắc. Nhưng nếu con đường này được mở rộng cùng với việc sân bay Long Thành đi vào sử dụng thì giá trị bất động sản tại khu vực này sẽ càng tăng cao.
Tiêu biểu là khu đô thị Kiến Á hiện có mức giá đất nền dao động từ 57 đến 73 triệu đồng/m², riêng các lô vị trí đẹp mặt đường lớn có giá rao bán đến 96 triệu đồng/m².
Khi tuyến Võ Chí Công mở rộng hoàn thiện, khu vực này được dự báo sẽ “tăng tốc kép” — vừa hưởng lợi từ hạ tầng giao thông, vừa gia tăng giá trị bất động sản nhờ cộng đồng cư dân và tiện ích đã hình thành. So với các dự án lân cận như The Global City, nơi căn hộ đang giao dịch từ 7,6 tỷ đồng/căn, Kiến Á vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá trong thời gian tới.
Thủ Thiêm Green House là dự án nhà ở xã hội thấp tầng (5-9 tầng) do Thủ Thiêm Group phát triển, quy mô 1.040 căn hộ diện tích từ 41-68 m². Giá bán khoảng 25-26 triệu đồng/m² (tương đương hơn 2 tỷ đồng/căn), khá phù hợp với người lao động có thu nhập trung bình.
Chung cư Thủ Thiêm Dragon do TTC Group phát triển, tọa lạc gần trục Võ Chí Công. Khi hạ tầng hoàn thiện, dự án được kỳ vọng bứt phá nhờ vị trí kết nối nhanh đến cao tốc Long Thành – Dầu Giây và trung tâm Thủ Đức.
Tiềm năng mở rộng của tuyến Võ Chí Công đang tái định hình bản đồ đầu tư khu Đông. Nằm ở vị trí cửa ngõ giữa Thủ Thiêm và cao tốc, The Global City cũng có khả năng tăng giá nếu dự án mở rộng đường Võ Chí Công được hoàn thành.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
