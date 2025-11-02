TP.HCM: Đoạn đường dài 8 km nhưng có hơn 10.000 căn hộ chung cư, nối cảng lớn nhất với sân bay rộng nhất Việt Nam

Và đến năm 2026 khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng, đường Võ Chí Công sẽ càng trở nên quan trọng khi nó là một trong những trục chính nối thành phố lớn nhất cả nước với sân bay thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Long Thành là sân bay rộng nhất cả nước (5.000 ha) và có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.