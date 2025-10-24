Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

Five Star Odyssey được thiết kế cao tới 50 tầng và có 4 tầng hầm, trở thành tòa nhà cao nhất tại Vũng Tàu khi hoàn thiện. Phần mặt ngoài hướng ra biển, phần sau kết nối với khu trung tâm thành phố, tạo nên một tổ hợp lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Việc sở hữu công trình cao nhất khu vực không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn giúp nâng giá trị thương mại và giá bán thứ cấp sau này.