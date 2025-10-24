Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

24-10-2025 - 06:48 AM | Bất động sản

Hai tổ hợp khách sạn và căn hộ Five Star Poseidon và Five Star Odyssey đang được triển khai tại đường Thuỳ Vân. Khi hoàn thành, hai công trình này sẽ cao tới 50 tầng và trở thành biểu tượng mới của khu Bãi Sau.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 1.

Hai khu đất của dự án Five Star Poseidon và Five Star Odyssey nằm dọc đường Thùy Vân, tuyến ven biển sôi động nhất phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là khu vực có mật độ du khách cao và được xem là quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại. Khi hai dự án hoàn thiện, dải ven biển này sẽ xuất hiện một cụm cao tầng mới, thay đổi toàn bộ đường chân trời và tạo diện mạo nhận diện mới cho đô thị biển.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 2.

Tổng vốn đầu tư cho cả hai dự án Poseidon và Odyssey được công bố là hơn 10.000 tỷ đồng. Khoản vốn lớn này bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng, xây dựng, hoàn thiện và đầu tư tiện ích dịch vụ. Với quy mô như vậy, hai dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kinh tế – du lịch quan trọng của Vũng Tàu trong giai đoạn tới.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 3.

Theo các kênh phân phối, giá dự kiến của căn hộ Five Star Odyssey dao động từ 90 đến 120 triệu đồng mỗi mét vuông tùy hướng nhìn và tầng cao. Đối với Poseidon, giá dự kiến khoảng trên 100 triệu đồng mỗi mét vuông, cao hơn mặt bằng chung quanh khu vực Thùy Vân. Mức giá này phản ánh tiềm năng tăng giá và khả năng khai thác cho thuê khi khu vực hoàn thiện chuỗi hạ tầng du lịch cao cấp.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 4.

Phối cảnh Five Star Poseidon cho thấy công trình hướng thẳng ra biển với thiết kế các tầng cao ôm trọn tầm nhìn Thùy Vân. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, bao gồm khu căn hộ, khách sạn và chuỗi tiện ích đạt chuẩn năm sao theo công bố của chủ đầu tư.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 5.

Dự án Poseidon được quy hoạch hầm đi bộ kết nối trực tiếp ra bãi biển Thùy Vân. Hạng mục này giúp cư dân và du khách di chuyển an toàn, không phải băng qua tuyến đường đông xe, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng cho toàn bộ tòa nhà. Đây là chi tiết thiết kế hiếm gặp tại các dự án ven biển Việt Nam.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 6.

Trước khu vực Poseidon, quảng trường Tam Thắng được quy hoạch làm không gian công cộng, nơi tổ chức sự kiện ngoài trời và tạo cảnh quan mở hướng biển. Quảng trường rộng rãi kết hợp dải cây xanh và lối dạo bộ giúp khu vực này trở thành điểm dừng chân cho cả du khách và cư dân. Khi đưa vào sử dụng, khu vực này sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ quanh chân tháp.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 7.

Ghi nhận tại hiện trường, khu đất Poseidon đang được thi công san lấp, các xe lu và máy xúc hoạt động liên tục. Việc hoàn thiện san nền đánh dấu dự án đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị thi công phần móng.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 8.

Five Star Odyssey được thiết kế cao tới 50 tầng và có 4 tầng hầm, trở thành tòa nhà cao nhất tại Vũng Tàu khi hoàn thiện. Phần mặt ngoài hướng ra biển, phần sau kết nối với khu trung tâm thành phố, tạo nên một tổ hợp lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Việc sở hữu công trình cao nhất khu vực không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn giúp nâng giá trị thương mại và giá bán thứ cấp sau này.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 9.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 10.

Tại vị trí của Five Star Odyssey, khu đất hiện mới được quây rào và vẫn còn lớp cỏ cùng đất đá tự nhiên, chưa bắt đầu san lấp. Tiến độ chậm hơn so với Poseidon cho thấy chủ đầu tư đang ưu tiên triển khai từng giai đoạn để kiểm soát nguồn lực và tiến độ. Đây là cách làm phổ biến đối với những tổ hợp có quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 11.

Cả hai tòa tháp Poseidon và Odyssey đều thiết kế chịu được điều kiện gió mạnh và môi trường muối mặn đặc trưng của Vũng Tàu. Kết cấu bê tông lõi thép cùng hệ chống lún sâu giúp công trình đảm bảo độ bền ở khu vực nền cát ven biển. Đây là hạng mục kỹ thuật tốn kém nhưng cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn và tuổi thọ dài cho công trình quy mô lớn.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 12.

Khi hoàn thành, hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon dự kiến cung cấp hơn 2.000 căn hộ cao cấp và 600 phòng khách sạn. Với nguồn cung này, khu vực Thùy Vân sẽ đón thêm lượng lớn sản phẩm lưu trú cao cấp, giúp cân bằng nguồn cung - cầu của thị trường nghỉ dưỡng. Nhà đầu tư khi so sánh lợi nhuận cần tính tới giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy theo mùa để đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau- Ảnh 13.

Hơn thế nữa, đường Thùy Vân sẽ có thêm một cụm công trình hiện đại, trở thành điểm nhấn nhận diện mới của Vũng Tàu. Các dự án lân cận được hưởng lợi nhờ giá trị đất và lưu lượng du khách tăng lên. Với quy mô, vị trí và chiều cao vượt trội, Poseidon và Odyssey không chỉ bổ sung nguồn cung cao cấp mà còn định hình lại tiêu chuẩn phát triển đô thị ven biển trong thập niên tới.

 Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

