Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

Không chỉ chấm dứt cảnh “lụy phà” suốt hơn chục năm qua, cầu Cát Lái còn được xem là “chìa khóa” đánh thức tiềm năng phát triển của Nhơn Trạch – thủ phủ công nghiệp phía Đông Đồng Nai. Đồng thời hồi sinh chuỗi đô thị ven sông khu Đông, nhất là khu vực Đại Phước vốn trầm lắng nhiều năm do thiếu kết nối hạ tầng.