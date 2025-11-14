Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi

14-11-2025 - 06:11 AM | Bất động sản

Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Cát Lái chính thức được khởi động nối TP.HCM với Đồng Nai, rút ngắn thời gian đến sân bay Long Thành còn 30 phút, đồng thời “giải cứu” cảnh lụy phà và hồi sinh chuỗi đô thị ven sông.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 1.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình HĐND tỉnh về phương án triển khai dự án cầu Cát Lái nối TP.HCM với Đồng Nai. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028, theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 2.

Cầu Cát Lái có chiều dài gần 12km, trong đó phần cầu chính dài 3km, 8 làn xe, tĩnh không 55m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Điểm đầu trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM), điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Đại Phước, Đồng Nai).

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 3.

Đáng chú ý, đây là mắt xích quan trọng trên trục xuyên tâm Đông – Đông Bắc TP.HCM, giúp rút ngắn hành trình từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành còn 25–30 phút, nhất là khi sân bay dự kiến khai thác giữa năm 2026.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 4.

Không chỉ chấm dứt cảnh “lụy phà” suốt hơn chục năm qua, cầu Cát Lái còn được xem là “chìa khóa” đánh thức tiềm năng phát triển của Nhơn Trạch – thủ phủ công nghiệp phía Đông Đồng Nai. Đồng thời hồi sinh chuỗi đô thị ven sông khu Đông, nhất là khu vực Đại Phước vốn trầm lắng nhiều năm do thiếu kết nối hạ tầng.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 5.

Cầu Cát Lái nối với xã Đại Phước, nơi có hàng loạt dự án lớn như SwanBay, Swan Park, Elyse Island (tên cũ Paragon Đại Phước) và Eco Village Saigon River đang ghi nhận sức bật thị trường.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 6.

Đơn cử, khu đô thị SwanBay Đại Phước của SwanCity (Singapore) rộng 464ha, cung cấp 1.700 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố đến dinh thự ven sông. Hiện có giá bán dao động 70–125 triệu đồng/m². Ảnh: Nguyễn Tài

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 7.

Tương tự, mức giá này cũng được ghi nhận tại khu đô thị Eco Village Saigon River do Ecopark Group phát triển (quy mô hơn 55 ha) ở phía đối diện, hiện đang rao bán khoảng 95,8–177 triệu đồng/m² tùy vị trí và loại hình sản phẩm. Ảnh: KTTBĐS

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 8.

Theo một môi giới tại khu vực: “Thông tin cầu Cát Lái sắp khởi công đang khiến thị trường ở đây rất ‘nóng’. Hiện một căn biệt thự 3 phòng ngủ, diện tích 9x21m đang đang có giá 19 tỷ đồng, mức chênh nhẹ so với giai đoạn đầu năm.” Ảnh: KTTBĐS

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 9.

Khi hoàn thành, tuyến này sẽ cùng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3 hình thành tam giác giao thông chiến lược, mở ra hành lang đô thị – công nghiệp – logistics giữa Đồng Nai và TP.HCM, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 10.

Về kết nối hai bờ, ở phía Đồng Nai, cầu Cát Lái sẽ nối với đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước).

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 11.

Đoạn đường dẫn kết nối từ cầu vào cao tốc Bến Lức – Long Thành hiện đang chờ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 12.

Trong khi phía TP.HCM, tuyến Nguyễn Thị Định kết nối với điểm đầu cầu đang được nâng cấp lên 6 làn xe nhằm đồng bộ hạ tầng.

Xã giáp TP.HCM đón tin vui với cầu hơn 20.000 tỷ: Ecopark, Phú Mỹ Hưng, Nam Long sẽ hưởng lợi- Ảnh 13.

Bên cạnh đó, cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 đã thông xe một phần từ tháng 8/2025. Khi hoàn thiện toàn tuyến, công trình này sẽ cùng cầu Cát Lái tạo thành mạng lưới kết nối liên hoàn giữa TP.HCM – Nhơn Trạch – Long Thành. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

 Toàn cảnh dự án một tỷ USD "Hồ Gươm Xanh" bỏ hoang hơn 20 năm nay có diễn biến mới

Bài và ảnh: Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

