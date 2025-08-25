Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay

25-08-2025 - 12:55 PM | Bất động sản

Dự kiến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng sẽ hoàn thành và thông tuyến vào cuối năm 2025, khi hoàn thành sẽ kết nối với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Theo cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, sáng 24/8, Đoàn kiểm tra của Chính phủ đã làm việc với các tỉnh về tiến độ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và một số dự án giao thông trọng điểm.

Theo báo cáo của địa phương, dự án Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được triển khai theo hình thức BOT, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 96,6%. Giá trị thi công đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. 

Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn lớn về nguồn vốn do nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô đoạn tuyến Tân Thanh – Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe. 

Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay- Ảnh 1.

Cao tốc được khởi công từ 4/2024, với chiều dài hơn 43 km.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành thông tuyến trong năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lạng Sơn kiến nghị sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng trong tháng 8/2025, đồng thời hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng do mở rộng đoạn Tân Thanh – Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe, vì khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế.

Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay- Ảnh 2.

Dự án được triển khai theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 11.000 tỷ đồng.

Cao tốc được khởi công từ 4/2024, với chiều dài hơn 43 km, điểm đầu tại quốc lộ 1 kết nối đường vào cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối kết nối cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng, thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Cao tốc được đầu tư 4 làn xe, nền đường 17 m ở giai đoạn 1. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được nâng lên 6 làn xe, rộng 32 m.

Đoạn tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài 17 km. Hai đoạn kết nối quy mô 2 làn xe, rộng 14,5 m ở giai đoạn đầu, sau đó nâng lên 4 làn xe, rộng 22 m khi hoàn chỉnh.

Dự án được triển khai theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 5.490 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 5.520 tỷ đồng. Dự kiến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng sẽ hoàn thành và thông tuyến trong năm 2025, khi hoàn thành sẽ kết nối với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Dương Dương

