Tuyến cao tốc trọng điểm miền Bắc dài 43 km, kết nối với 3 cửa khẩu quốc tế sẽ thông tuyến vào cuối năm nay

Theo cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang, sáng 24/8, Đoàn kiểm tra của Chính phủ đã làm việc với các tỉnh về tiến độ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và một số dự án giao thông trọng điểm.

Theo báo cáo của địa phương, dự án Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được triển khai theo hình thức BOT, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 96,6%. Giá trị thi công đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn lớn về nguồn vốn do nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô đoạn tuyến Tân Thanh – Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe.

Cao tốc được khởi công từ 4/2024, với chiều dài hơn 43 km.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành thông tuyến trong năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lạng Sơn kiến nghị sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng trong tháng 8/2025, đồng thời hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tăng thêm 2.700 tỷ đồng do mở rộng đoạn Tân Thanh – Cốc Nam từ 2 lên 4 làn xe, vì khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế.

Dự án được triển khai theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 11.000 tỷ đồng.